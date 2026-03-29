Compañía de Ópera de Saltillo participa en festejo del Teatro de la Ciudad Fernando Soler

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Artes
/ 29 marzo 2026
    Compañía de Ópera de Saltillo participa en festejo del Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Presenta con éxito el concierto “Escenas de Triunfo y Celebración” con 50 artistas en el escenario

Este sábado las voces de la Compañía de Ópera de Saltillo se alzaron para celebrar los 47 años del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en una gala donde talento, música y arte se unieron con un solo propósito.

La presentación del concierto “Escenas de Triunfo y Celebración” como parte de la Gala de Aniversario en nombre de este recinto, llevó a la agrupación creada por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo a uno de los escenarios donde más ha brillado su trabajo, con la presentación en los veranos pasados de obras como “La Traviata” y “La Bohéme”.

El evento, que tuvo entrada gratuita, fue posible gracias a la coordinación del Gobierno Municipal de Saltillo con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila y el Patronato de Arte y Cultura (PARTECO).

En este concierto participaron 50 artistas entre solistas y miembros del coro de la Compañía de Ópera de Saltillo; Eric Valdés Marines en el piano, bajo la dirección del maestro Alejandro Reyes-Valdés.

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El repertorio incluyó una selección de piezas operísticas, así como zarzuelas relacionadas con triunfos, verbenas y celebraciones, en honor al aniversario de este teatro, en las que, además, hubo proyecciones de subtítulos.

Cada una de las piezas que interpretaron los artistas fue disfrutada por el público que se reunió en este importante auditorio a disfrutar de una disciplina artística que hasta hace apenas unos años formó audiencias desde lo independiente y ahora cuenta con el apoyo de las instituciones.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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