Compañía de Ópera de Saltillo participa en festejo del Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Este sábado las voces de la Compañía de Ópera de Saltillo se alzaron para celebrar los 47 años del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en una gala donde talento, música y arte se unieron con un solo propósito. La presentación del concierto “Escenas de Triunfo y Celebración” como parte de la Gala de Aniversario en nombre de este recinto, llevó a la agrupación creada por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo a uno de los escenarios donde más ha brillado su trabajo, con la presentación en los veranos pasados de obras como “La Traviata” y “La Bohéme”.

El evento, que tuvo entrada gratuita, fue posible gracias a la coordinación del Gobierno Municipal de Saltillo con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila y el Patronato de Arte y Cultura (PARTECO). En este concierto participaron 50 artistas entre solistas y miembros del coro de la Compañía de Ópera de Saltillo; Eric Valdés Marines en el piano, bajo la dirección del maestro Alejandro Reyes-Valdés.

El repertorio incluyó una selección de piezas operísticas, así como zarzuelas relacionadas con triunfos, verbenas y celebraciones, en honor al aniversario de este teatro, en las que, además, hubo proyecciones de subtítulos. Cada una de las piezas que interpretaron los artistas fue disfrutada por el público que se reunió en este importante auditorio a disfrutar de una disciplina artística que hasta hace apenas unos años formó audiencias desde lo independiente y ahora cuenta con el apoyo de las instituciones.

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