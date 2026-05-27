$!Con la batuta de Martín Fraile Milstein, la Filarmónica del Desierto invita a un viaje musical por Argentina y Brasil

Este jueves la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) amplía su repertorio gracias a un esfuerzo a escala América Latina, que bajo la batuta del maestro Martín Fraile Milstein, traerá a la ciudad un programa rebosando con la riqueza musical de Argentina y Brasil. El concierto “Un viaje por Argentina”, que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, como parte de la serie de conciertos de la agrupación coahuilense, presentará obras de los argentinos Alberto Williams, Mauricio Charbonnier, Astor Piazzolla y Alberto Ginastera, así como del brasileño Heitor Villa-Lobos. “Se trata de darle un lugar a las orquestas a directores que traen nuevos repertorios”, explicó el director a VANGUARDIA.

Fraile llega a Coahuila gracias a una red de directores, compositores y solistas del sur de América, que están viajando por el continente, llevando sus repertorios a lugares donde tal vez no habrían estado de otra manera, ampliando la oferta que existe en otros. A esta red se están sumando más países y muy pronto Natanael Espinoza se sumará a este movimiento con presentaciones en Argentina. El director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro adelantó que la propuesta musical de este concierto permitirá conocer un poco de las composiciones contemporáneas de su país, desde ejercicios que juegan con la atonalidad hasta las expresiones más basadas en el folclor regional, como el caso de Piazzolla y Williams. En el caso del brasileño habrá “sonidos complejos, de la naturaleza, el bullicio, el silencio, la tristeza, el ruido. Para mí que he ido a Brasil es un cuadro de lo que es [ese país]”, dijo.

Aprovechando su experiencia como director itinerante le preguntamos su perspectiva sobre el lugar que cada país le da al arte y a la música. Celebró que, cuando menos, en México existe una legislación cultural que destina un porcentaje del presupuesto gubernamental a este rubro; en Brasil, por ejemplo, comentó que la presencia del Estado está disminuyendo, pero con estructuras para que la iniciativa privada pueda aportar. En Argentina “en todo el campo del arte hay una retracción por parte del Estado nacional, los provinciales y municipales. Cada vez hay menos dinero para hacerlo”, explicó. Recordó la existencia de un mecenazgo orgánico —no promovido por alguna legislación, como en Brasil—, que permitía solventar ciertos proyectos pero que, de hecho, le dio una reputación a la música clásica de elitista, algo que están buscando cambiar.

“La música que hacemos es tan maravillosa como cualquier música y algo para compartir con porciones cada vez más grandes de la población”, compartió, “en Latinoamérica, si no está el Estado financiando estas orquestas, el mercado no lo hace. Así desaparecen y que desaparezca una expresión artística, en cualquier lugar, es una mala noticia”. En este sentido señaló que se lleva de su experiencia con la OFDC “cómo se trabaja con el sector privado y cómo acompaña para que estas cosas se lleven a cabo, para que yo esté aquí. Hay mecanismos de interacción que nosotros podemos desarrollar de mejor manera”.