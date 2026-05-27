$!David Zimbrón comparte su experiencia con la cerámica con artistas de Saltillo

La cerámica es una de las artes más antiguas de la humanidad. Debido a su durabilidad, nos narran historias sobre el paso del tiempo, y la huella que ha dejado el ser humano desde hace siglos en la tierra. El colectivo Momento Taller organizó una charla este lunes 25 de mayo en punto de las 18:00 horas en Sala Coca, al norte de la ciudad, con el artista David Zimbrón, pintor y ceramista nacido en Ciudad de México. Para empezar la tarde la entrevistadora Mariela Gutiérrez dio las gracias a los presentes y realizó distintas preguntas para conocer a David, no solo como artista, sino como persona y saber sobre su gran trayectoria.

Se abrió la charla con la pregunta ¿Quién es David Zimbrón?, en donde el artista platicó sobre sus inicios dentro del mundo del arte y cómo tras estudiar francés en la Alianza Francesa, sus maestros lo alentaron a estudiar pedagogía, carrera que realizó en la embajada de Francia. “Nunca me imaginé que esto me fuera a ayudar tanto a la hora de dar cursos y talleres porque la pedagogía centra la atención no en lo que uno sabe, si no en el proceso de comunicación en la clase”, comentó el artista David comentó que la pedagogía le ayudó a realizar sus distintas publicaciones de libros, disponibles de manera física y virtual, sobre temas de arte y cerámica.

Además el maestro contó la historia de cómo llegó el arte a su vida. Narra que fue desde el momento que vio una pieza artística, que le mostró un artista, que conoció en su juventud. “No sé cómo explicarles lo que le sucedió. Fue como un golpazo tan fuerte, tan fuerte que yo me juraba a mí mismo que si Dios me daba la inteligencia, yo tenía que aprender”, expresó Zimbron. Otras preguntas por parte de Gutiérrez al artista fueron ¿Nos quieres contar un poco de tu proceso creativo? ¿Qué aparece primero: la forma, el material, el diseño? ¿Cómo funciona el proceso de David Zimbrón?

Él respondió lo siguiente: “En general, empiezo por ver, a observar de aquí y de allá, ver esto, ver aquello, voy checando y volviendo las cosas que me sorprenden, y cuando algo realmente me impacta, entonces lo utilizo como una inspiración”. “Yo empiezo a trabajar en la obra, aquí ya está perfectamente terminada en mi cabeza, ya sé qué color, ya sé qué forma, ya sé qué tamaño, ya sé qué esmalte, ya sé qué combinaciones y es algo que ya concluyó y eso me sirve de guía”,expresó el artista. Zimbró también agregó a en su respuesta: “Pero creo que esto es algo, siempre reconozco que tengo influencia en muchos otros autores y que me encanta poder ver en mi propia obra, que comprendí todo el proceso que le llevó al otro artista hacer la suya”.

Además David habló un sobre su experiencia en las bienales, en las cuales cada dos años viaja a China para exponer su trabajo artístico. Una de las últimas preguntas realizadas dentro de la charla fueron ¿Qué consejo te gustaría darnos a las personas que estamos iniciando en el mundo de la cerámica o bien en el mundo del arte? “Lo más importante es volverse curioso. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, la herramienta más valiosa que no he encontrado en la escuela es volverse curioso y metiches. Todo lo preguntan, todo lo averiguan todolo que les interese hasta que queden convencidos, hasta que queden satisfechos, no dejen nunca de cuestionar las cosas de preguntar, de resolver, de proponer”,expresó el artista. Otros puntos vistos en la entrevista fueron que durante el proceso de la cerámica existen cosas que no podemos controlar y ¿Cómo podemos incorporar los errores?

“Si nuestro corazón dice que eso no cumple de ninguna manera con el deseo, entonces mejor que se vaya a la basura y lo volvemos a hacer. Es más fácil volver a hacerla que salvarla que en la mayor parte de los casos [...]Entonces, no se espanten. Si tienen alguna problemática, déjenlo acontecer y vean a dónde concluyen”. Para terminar la charla el público participó con algunas preguntas mientras el maestro preparaba una pequeña demostración de su trabajo, donde explicó una técnica más sencilla de comenzar las piezas y además aclaró dudas de los espectadores. “Momento Taller” es un proyecto que fue creado hace 5 años por Mariela Gutierrez y tiene como objetivo realizar charlas a maestros ceramistas, además realizan clases de cerámica, actividades recreativas como esmaltar piezas y eventos artísticos relacionados. Actualmente el proyecto también cuenta con la participación y colaboración de Maleny Rocha y Ximena Morales. Para conocer más de las actividades de Sala Coca y Momento Taller se pueden consultar sus cuentas en Instagram @salacocamx , @momentotaller ,donde hay información sobre sus exposiciones, talleres, charlas y eventos en general.

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