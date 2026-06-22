Con ‘La forma de ella’ Alejandro Fuentes Gil celebra 40 años de maestría en la escultura

Con ‘La forma de ella’ Alejandro Fuentes Gil celebra 40 años de maestría en la escultura

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Mauro Marines
por Mauro Marines

El artista inauguro esta exposición de figura humana y retrospectiva en el Museo Rubén Herrera, en el marco del Festival Internacional de las Artes FINA Saltillo 449

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Este 2026 el maestro Alejandro Fuentes Gil cumple 40 años de trayectoria como escultor en Coahuila. La celebración, que pudo ser acompañada de una amplia retrospectiva sobre su obra dedicada a la fauna silvestre de la entidad, en cambio puso el foco en una faceta poco conocida de su trabajo: la figura humana.

En la exposición “La forma de ella”, que se inauguró el sábado 20 de junio en el Museo Rubén Herrera, el artista reúne una serie de esculturas en pequeño y mediano formato, donde la figura femenina muestra la maestría que tiene su creador en el manejo de la anatomía y la composición.

“Es la única exposición que atraviesa toda mi carrera. Me conocen más por mi escultura de la fauna silvestre, pero el primer desnudo que hice fue en 1985. A través del tiempo hice otras, algunas son de coleccionistas y fui juntando varias, porque tenía ganas de hacer esta exposición desde hace un tiempo”, compartió el artista para VANGUARDIA.

La muestra prioriza la técnica. En la primera sala abundan ejercicios de desnudo que reflejan el entendimiento que Fuentes Gil tiene sobre esta concepción del cuerpo de la mujer: esbelto, joven, firme, elástico y grácil.

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“Yo siempre he pensado que es uno de los temas más exigentes para un escultor, sobre todo que se dedica al realismo. En la figura humana tienes que demostrar el conocimiento de la musculatura, el movimiento, que se vea una armonía como en la vida real. Es lo que siento que domino ‘más o menos’, porque de que me falta, me falta, yo nunca voy a terminar de aprender. Me siento satisfecho del punto en el que estoy”, agregó.

La segunda sala hace hincapié en este enfoque técnico, con una instalación donde se exhiben algunos de los principales pasos para la realización de esculturas en bronce a la cera pérdida, procedimiento con el que fueron realizadas todas las obras de la exposición.

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De esta forma, la mano detrás de cada pieza se mantiene como protagonista: la celebración de cuatro décadas de trayectoria hecha materia pulida por medio de una práctica constante y uno afinado en sus detalles.

En contraste, hay algunos bronces donde la figura humana se convierte en vehículo para algo más. Ya no es un mero despliegue de maestría, entre legendarias y fantásticas imágenes llenas de movimiento y representaciones tradicionales de la cultura regional. La técnica aquí acompaña al símbolo e incluso al gesto expresivo, en favor de una textura menos realista pero más arriesgada, sin dejar de esta bien fundamentada en los años de trabajo.

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Algunas de las obras más conocidas de Fuentes Gil son reproducciones a diferentes escalas de especímenes de fauna silvestre, pero sobre todo monumentales, como el toro con jinete que está en la esquina de Victoria y Morelos o la familia de osos junto a la Plaza de Armas. esta exhibición ofrece un vistazo a lo que también es capaz de hacer.

“Siento yo que va de la mano, porque a la vez que estoy trabajando de la mano en algo que me llama la atención. Son productos de vivencias, en viajes a la playa, como Zipolite [...] Para mí prácticamente no hay diferencia, en el sentido de que cualquier pieza, en pequeño formato, la puedo hacer monumental. Casi siempre parto de una pieza en pequeño formato, la diferencia es que es mayor el trabajo de pulido, soldadura, y todo eso. Tú tienes que tener en la mente bien fija la imagen de la escultura que vas a representar”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/saltillo-canta-al-ritmo-del-hip-hop-en-la-fina-2026-PC21548968

Esta exhibición se une a la serie de propuestas que la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura estará inaugurando en el marco del Festival Internacional de las Artes FINA Saltillo 449. La próxima en abrir sus puertas será “De esos seres flotantes” de Mónica Dower este martes 23 de junio a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teatro Garcia Carrillo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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