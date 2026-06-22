$!Con ‘La forma de ella’ Alejandro Fuentes Gil celebra 40 años de maestría en la escultura

Este 2026 el maestro Alejandro Fuentes Gil cumple 40 años de trayectoria como escultor en Coahuila. La celebración, que pudo ser acompañada de una amplia retrospectiva sobre su obra dedicada a la fauna silvestre de la entidad, en cambio puso el foco en una faceta poco conocida de su trabajo: la figura humana. En la exposición “La forma de ella”, que se inauguró el sábado 20 de junio en el Museo Rubén Herrera, el artista reúne una serie de esculturas en pequeño y mediano formato, donde la figura femenina muestra la maestría que tiene su creador en el manejo de la anatomía y la composición.

“Es la única exposición que atraviesa toda mi carrera. Me conocen más por mi escultura de la fauna silvestre, pero el primer desnudo que hice fue en 1985. A través del tiempo hice otras, algunas son de coleccionistas y fui juntando varias, porque tenía ganas de hacer esta exposición desde hace un tiempo”, compartió el artista para VANGUARDIA. La muestra prioriza la técnica. En la primera sala abundan ejercicios de desnudo que reflejan el entendimiento que Fuentes Gil tiene sobre esta concepción del cuerpo de la mujer: esbelto, joven, firme, elástico y grácil.

“Yo siempre he pensado que es uno de los temas más exigentes para un escultor, sobre todo que se dedica al realismo. En la figura humana tienes que demostrar el conocimiento de la musculatura, el movimiento, que se vea una armonía como en la vida real. Es lo que siento que domino ‘más o menos’, porque de que me falta, me falta, yo nunca voy a terminar de aprender. Me siento satisfecho del punto en el que estoy”, agregó. La segunda sala hace hincapié en este enfoque técnico, con una instalación donde se exhiben algunos de los principales pasos para la realización de esculturas en bronce a la cera pérdida, procedimiento con el que fueron realizadas todas las obras de la exposición.

De esta forma, la mano detrás de cada pieza se mantiene como protagonista: la celebración de cuatro décadas de trayectoria hecha materia pulida por medio de una práctica constante y uno afinado en sus detalles. En contraste, hay algunos bronces donde la figura humana se convierte en vehículo para algo más. Ya no es un mero despliegue de maestría, entre legendarias y fantásticas imágenes llenas de movimiento y representaciones tradicionales de la cultura regional. La técnica aquí acompaña al símbolo e incluso al gesto expresivo, en favor de una textura menos realista pero más arriesgada, sin dejar de esta bien fundamentada en los años de trabajo.

Algunas de las obras más conocidas de Fuentes Gil son reproducciones a diferentes escalas de especímenes de fauna silvestre, pero sobre todo monumentales, como el toro con jinete que está en la esquina de Victoria y Morelos o la familia de osos junto a la Plaza de Armas. esta exhibición ofrece un vistazo a lo que también es capaz de hacer. “Siento yo que va de la mano, porque a la vez que estoy trabajando de la mano en algo que me llama la atención. Son productos de vivencias, en viajes a la playa, como Zipolite [...] Para mí prácticamente no hay diferencia, en el sentido de que cualquier pieza, en pequeño formato, la puedo hacer monumental. Casi siempre parto de una pieza en pequeño formato, la diferencia es que es mayor el trabajo de pulido, soldadura, y todo eso. Tú tienes que tener en la mente bien fija la imagen de la escultura que vas a representar”, expresó.