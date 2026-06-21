$!Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026

El hip hop es uno de los géneros musicales surgido a principios de los años 70 utilizado como una poderosa herramienta de expresión social con movimientos culturales y musicales urbanos.

En el marco de actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) este miércoles 17 de junio a las 18:00 horas en Plaza de Armas se presentó el evento “Flow del Desierto” en donde participaron distintos artistas locales enfocados en torno al hip-hop, trap y reggaeton.

Se brindó el agradecimiento a los presentes, y al Gobierno Municipal por las actividades de los 449 aniversario de nuestra ciudad, a través del Instituto Municipal de Saltillo, seguido por la presentación del programa y a los exponentes musicales de la tarde.