Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026

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    Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026

Este miércoles 17 de junio en el marco de actividades de la FINA se presentó el evento “Flow del Desierto” en donde participaron distintos artistas locales enfocados en torno al hip-hop, trap y reggaeton

El hip hop es uno de los géneros musicales surgido a principios de los años 70 utilizado como una poderosa herramienta de expresión social con movimientos culturales y musicales urbanos.

En el marco de actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) este miércoles 17 de junio a las 18:00 horas en Plaza de Armas se presentó el evento “Flow del Desierto” en donde participaron distintos artistas locales enfocados en torno al hip-hop, trap y reggaeton.

Se brindó el agradecimiento a los presentes, y al Gobierno Municipal por las actividades de los 449 aniversario de nuestra ciudad, a través del Instituto Municipal de Saltillo, seguido por la presentación del programa y a los exponentes musicales de la tarde.

El evento comenzó con la música de Griffin Mane quien nos invita a viajar en escenarios llenos de personajes, aventuras y emociones. En el lugar se encontraban amigos, familiares y fans del artista quien anunció e interpretó su primer álbum debut titulado “Bestiario Vol. 1”.

En el escenario se distinguieron elementos relacionados con el material discográfico y la iconografía del libro de texto ‘Español Lecturas 1’. Griffin se despidió del público con una canción de agradecimiento al ritmo del rap, en donde nombró a cada una de las personas que hacen posible su carrera musical.

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BEST WAY 2 DIE (BW2D), colectivo musical que se caracteriza por su sonido singular que fusiona el hip hop, rap, trap y reggaetón, fueron los siguientes en subir al escenario quienes en esta ocasión presentaron al público canciones de su segundo disco.

Para finalizar la noche se presentaron tres exponentes de la cultura urbana mexicana, Proof, Traficante de almas y Bizor Azufre.

Te invitamos a revisar la cartelera oficial de la FINA 2026 para más información y las páginas oficiales del Instituto de Cultura Saltillo @imcsaltillo.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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