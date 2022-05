$!‘Con la intención de hacer una crítica religiosa’, Mayelo Cársol inaugura su exposición artística ‘Creencias’

La pandemia significó para Mayelo Cársol un tiempo para reflexionar y crear. En estos dos años, el artista saltillense creó cerca de 20 piezas que conforman “Creencias”, su reciente exposición que se encuentra en la Taberna El Cerdo de Babel. Compuesta por dibujos donde se observan rostros y una intervención artística, Mayelo habló con VANGUARDIA sobre esta muestra, la cual estará en exhibición hasta junio.

“’Creencias’ es un trabajo que hice durante la pandemia, durante el encierro y algunas otras piezas si son más recientes. Surge porque la pandemia me hizo pensar muchas cosas ¿en qué creo? Fue una de las preguntas que me hice, y aunque yo me considero ateo, el encierro si me hizo pensar en qué creía”, comentó el artista.