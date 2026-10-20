Con la Sinfonía no. 5 de Sibelius la Orquesta Filarmónica del Desierto vuelve a escena

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) continúa un año muy activo con su concierto de temporada de octubre, donde la música de Sibelius, Prokófiev y Glinka se unirá en un programa con espíritu romántico. Será este jueves 22 de octubre cuando la agrupación volverá al Teatro de la Ciudad Fernando Soler para interpretar la Obertura de Ruslan y Lyudmila por Mijail Glinka, el padre del nacionalismo ruso, antes de dar paso a dos grandes obras que protagonizarán la noche.

Por un lado estará el Concierto para Violín no. 1 de Sergei Prokofiev, el cual quedará a cargo del violinista Sebastián García, integrante del conjunto quien mostrará su talento ahora como la orquesta como acompañante. Esta obra fue creada en 1917, el año de la Revolución Rusa, aunque no se estrenó sino hasta 1923 en la Ópera de París. Cuenta con pasajes que van “de lo etéreo a la tormenta” y fue capaz de agradar al compositor Ígor Stravinski, quien no era fan de la música de Prokófiev.

También se interpretará esta noche la Sinfonía No. 5 de Jean Sibelius, compositor finlandés, creada entre 1915 y 1919 como una comisión para el Gobierno de Finlandia, que quiso honrar al autor por su 50 aniversario con esta obra y con la designación del 8 de diciembre, cumpleaños de Sibelius, como Día Nacional. Esta composición representó un momento de crisis para su autor, pues a inicios del siglo 20 la música a nivel internacional estaba viviendo una serie de cambios y vanguardias, que lo llevaron a cuestionarse si unirse a las nuevas corrientes o mantenerse en su estilo. Él decidió innovar pero dentro del terreno que ya le era familiar, el lenguaje romántico.

Este concierto, con la dirección de David Hernández Bretón, se presentará el jueves 22 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos ya se pueden adquirir por medio de NewTicket desde 110 pesos. Más música en octubre La OFDC también se está preparando para uno de los eventos más grandes que tendrá este año, pues el próximo jueves 29 de octubre acompañará en el escenario a los cantantes Arturo Chacón y Ramón Vargas, dos de las más grandes voces líricas de México en la actualidad.

La “Gala de Leyendas: de la ópera al alma” se realizará también en el Fernando Soler a las 20:30 horas y la entrada es gratuita, con apoyo de la Secretaría de Cultura y el Patronato de Arte y Cultura, pero el acceso es por medio de boletos de cortesía que se entregarán en las oficinas de la Secretaría (Hidalgo 468, Zona Centro) en horario de oficina. Asimismo, se sumarán a las festividades por el Día del Muertos junto a la cantante saltillense Claudia Gutiérrez en el espectáculo Cantaba la Muerte. Las funciones gratuitas serán el lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas en el escenario del Magno Altar del Parque las Maravillas y el martes 3 a las 20:00 horas en Paseo Capital, en el Centro Histórico de Saltillo.

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