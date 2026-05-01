$!Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

La noche del 30 de abril se llevó a cabo lo que se podría llamar una “fiesta sonora”, con la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto, la cual llevó a cabo el “Gamer Sinfónico” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, a beneficio de infancias y adolescencias con discapacidad auditiva. En el transcurso del evento, se pudo observar que tanto niños como adultos disfrutaron de un recuento de los videojuegos más icónicos, incluyendo desde el adorable Mario Bros hasta Mega Man. Sin embargo, en medio de todo el concierto, las participaciones planeadas y hasta del mismo público fueron las que dieron un toque especial. Entre batallas, héroes y carreras, las personas seguramente quedaron maravilladas y, a fin de cuentas, fue una gran forma de celebrar el Día del Niño y la Niña. “Los videojuegos no solo se juegan, también se viven, se sienten, se escuchan”, se mencionó.

GAMER SINFÓNICO Y LOS GRANDES ÉXITOS DE LOS VIDEOJUEGOS La noche inició con el tema más emblemático de los videojuegos, que lleva siendo todo un éxito desde 1983: Mario Bros, incluyendo Super Mario, Mario Odyssey y Mario Galaxy. Para esta primera parte de la presentación, se invitó a dos estudiantes del Invader Institute de la Universidad Carolina para hacer una demostración de los videojuegos. Luego fue el turno de Smash Bros, para la cual se subieron a tres niños, entre los que destacó Irene, quien fue una de las beneficiadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para obtener una operación en su oído, gracias a la cual ahora construye una posible carrera profesional como violinista.

Después fue el turno de Donkey Kong y Pokémon. Durante este último, también se subieron dos personas a hacer una batalla inolvidable. RuneScape también fue parte del programa. Para un intermedio, se hicieron incansables carreras de autos, peligrosas pero divertidas, con Mario Kart, en las que ganó un padre de familia que, seguramente, dejó salir a su niño interior.

Y claro, Zelda no podía faltar en el concierto. Para esto, se subió al escenario a José Amir Rodríguez Aburade, mejor conocido en el mundo de los videojuegos como DeusAmir: un gamer local reconocido como uno de los seis mejores jugadores del mundo en Call of Duty. Próximamente, se le verá compitiendo en Arabia Saudita. Continuando con la noche, la orquesta nos presentó a League of Legends, Kirby, Sim City y, como gran final, el tema del clásico de Capcom, Mega Man.

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