Con música navideña la OMSA y la COSA llenan el Paraninfo del Ateneo en Saltillo

El evento “ Concierto Navideño ”, con el que la OMSA se despidió de su público fiel —y de quienes se han sumado a estas filas a lo largo del 2025— con un programa que incluyó obras clásicas como el “Concerto grosso no. 8” de Corelli y el “Gloria” de Vivaldi , así como villancicos tradicionales y piezas modernas.

Los dos grandes proyectos del Instituto Municipal de Cultura, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) y la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA), se unieron en escena en el concierto de cierre de temporada de esta última agrupación, en un espectáculo navideño que congregó a los saltillenses en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

Con la presencia de la COSA el ensamble superó los 70 músicos en escena, que interpretaron otros temas como “Noche de Paz”, “Blanca Navidad” y “We Wish You a Merry Christmas”, así como un medley de la película Frozen y la canción “Let It Snow”, entre otros.

Además, durante la velada se contó con la destacada participación de las cantantes Dayan García Argüello y Aimee Tamayo, así como una intervención sorpresa del director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés, quien unió su voz a la de los demás.

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado y con muchas esperanzas a futuro. Obviamente vienen programaciones muy interesantes para el año que entra, vienen estrenos y vamos a seguir en nuestra línea de dar a conocer otros compositores medio desconocidos de los periodos del romanticismo, romanticismo tardío y posrromanticismo, tanto hombres como mujeres”, adelantó para VANGUARDIA Natalia Riazanova, directora de la OMSA, sobre lo que viene para este conjunto.