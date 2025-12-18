Con música navideña la OMSA y la COSA llenan el Paraninfo del Ateneo en Saltillo

Artes
/ 18 diciembre 2025
    Con música navideña la OMSA y la COSA llenan el Paraninfo del Ateneo en Saltillo

Este miércoles la Orquesta Metropolitana de Saltillo concluyó su temporada de conciertos 2025 en compañía de la Compañía de Ópera de Saltillo en un magno evento

Los dos grandes proyectos del Instituto Municipal de Cultura, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) y la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA), se unieron en escena en el concierto de cierre de temporada de esta última agrupación, en un espectáculo navideño que congregó a los saltillenses en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

El evento “Concierto Navideño”, con el que la OMSA se despidió de su público fiel —y de quienes se han sumado a estas filas a lo largo del 2025— con un programa que incluyó obras clásicas como el “Concerto grosso no. 8” de Corelli y el “Gloria” de Vivaldi, así como villancicos tradicionales y piezas modernas.

Con la presencia de la COSA el ensamble superó los 70 músicos en escena, que interpretaron otros temas como “Noche de Paz”, “Blanca Navidad” y “We Wish You a Merry Christmas”, así como un medley de la película Frozen y la canción “Let It Snow”, entre otros.

Además, durante la velada se contó con la destacada participación de las cantantes Dayan García Argüello y Aimee Tamayo, así como una intervención sorpresa del director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés, quien unió su voz a la de los demás.

TE PUEDE INTERESAR: El acervo artístico de Coahuila brilla en nueva exposición en el Centro Cultural Casa Purcell

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado y con muchas esperanzas a futuro. Obviamente vienen programaciones muy interesantes para el año que entra, vienen estrenos y vamos a seguir en nuestra línea de dar a conocer otros compositores medio desconocidos de los periodos del romanticismo, romanticismo tardío y posrromanticismo, tanto hombres como mujeres”, adelantó para VANGUARDIA Natalia Riazanova, directora de la OMSA, sobre lo que viene para este conjunto.

Temas


Conciertos
Música

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1