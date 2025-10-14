Concluye con éxito la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2025 en Monclova

Del 6 al 11 de octubre doce compañías teatrales de todo Coahuila se reunieron en la ciudad de Monclova para la edición 2025 de la Muestra Estatal de Teatro, un encuentro que permitió el intercambio entre artistas escénicos así como presentar al público de la Región Centro la diversidad artístico que hay en el estado.

Con presencia en los escenarios del Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo”, el Teatro IMSS y el Auditorio del Museo Pape, además de la realización de varios talleres de profesionalización para los teatreros coahuilenses, se llevaron a cabo funciones de obras como “La casa de las amapolas”, de Teatro a 45 Grados; “La gente a veces se va y ya no regresa”, de Cuarta Pared Teatro y “Metanoia – Orígenes desdibujados”, de Torrente Teatral.

También destacó la presencia por primera vez de teatro de Ramos Arizpe con “La espera”, de Alepoú Teatro y se disfrutó de otros montajes como “La voz de la tierra roja, de Luciérnaga Teatro”; “-303: relatos de una comunidad ausente”, de Iván Losa; “El juego de la górgona”, de Aún Teatro; “El fantástico mundo de los títeres”, de Títeres Galini; “Caleidoscopio”, de Dedos Cruzados Teatro; “El viaje de los cantores”, de Escena Cero; “El Kame Hame Ha”, de Amargo Teatro y 2Faltan árboles para llorar más noches tristes”, del Colectivo Imaginante Teatro.

Mientras tanto, el gremio teatral vuelve a sus actividades en sus ciudades de origen, con gran actividad en Saltillo durante el mes de octubre.