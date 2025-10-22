Continuarán usando la Casa del Artesano como estacionamiento para Secretaría de Cultura

Artes
/ 22 octubre 2025
    Continuarán usando la Casa del Artesano como estacionamiento para Secretaría de Cultura
    El sitio ya se adecuó para el ingreso de vehículos, aunque algunos de estos no son oficiales, sino de funcionarios. FOTO: ARMANDO RÍOS.

La Secretaria de Cultura, Esther Quintana, confirmó que este espacio se está utilizando desde inicios de año para almacenar sus vehículos oficiales, a falta de un lugar propio

Luego de que, a inicios de este año, la Secretaría de Cultura reubicara la mayor parte de sus oficinas al inmueble ubicado en el 468 de la calle Hidalgo, casi esquina con Escobedo, comenzó a utilizar la explanada de la Casa del Artesano, unos metros al sur, para estacionar sus vehículos oficiales.

Así lo confirmó la titular de la dependencia, Esther Quintana Salinas, quien explicó a VANGUARDIA que “cuando estábamos en Colosio teníamos un espacio enorme y ahora debemos aprovechar lo que tenemos y precisamente la Casa del Artesano es una propiedad del Gobierno del Estado y ahí guardamos los vehículos oficiales”.

Desde enero que la Secretaría se movió a esta nueva ubicación es que han utilizado el espacio, aunque solo fue hasta junio, como se reportó en un artículo publicado el 21 de octubre, que comenzaron a realizarse modificaciones, como rampas sobre las escalinatas, para poder recibir a los automóviles.

$!Continuarán usando la Casa del Artesano como estacionamiento para Secretaría de Cultura

Asimismo, aseguró que esto no ha interrumpido las actividades cotidianas o especiales en la Casa del Artesano.

“Los eventos se llevan a cabo como deben de llevarse a cabo, las exposiciones ahí están. Pero sí necesitamos ese espacio porque es una propiedad del Gobierno del Estado, y son carros oficiales, son los que se utilizan para las actividades de la Secretaría”, recalcó, aunque se ha reportado que hay funcionarios que estacionan ahí sus vehículos privados, evitando los cargos por el uso de parquímetro en el Centro Histórico.

Una secretaría nómada

La mudanza de la dependencia a esta ubicación respondió, en parte, a señalamientos que hizo el Consejo Ciudadano de Cultura respecto a las rentas que esta pagaba por utilizar un edificio sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio —muy lejos, además, de donde suele estar la actividad cultural, el centro de Saltillo—, presupuesto que podría ser mejor empleado si se aprovechaba algún inmueble que ya perteneciera al Gobierno del Estado.

$!Continuarán usando la Casa del Artesano como estacionamiento para Secretaría de Cultura

Tal inmueble dio en su momento cabida a oficinas gubernamentales o partidistas, como la delegación de la Secretaría de Economía Federal y las de la Fundación Colosio, del PRI. Pero esta no fue su sede habitual, de hecho la dependencia ha cambiado de lugar con regularidad desde hace 10 años.

En 2022 llegaron a Colosio luego de haber ocupado desde 2016 el edificio ubicado en la esquina de V. Carranza y Chihuahua, al cual llegaron tras la donación del inmueble en la esquina de Juárez e Hidalgo a la Universidad Autónoma de Coahuila. Y todos contaban con un estacionamiento adecuado.

$!Edifico en Juárez e Hidalgo, sede del CAVIE, el Icocult y la Secretaría de Cultura.
Edifico en Juárez e Hidalgo, sede del CAVIE, el Icocult y la Secretaría de Cultura.

Este último recinto en el corazón de la ciudad —actualmente ocupado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC, a pesar de contar ya con una sede oficial en el Campus Arteaga—, mantuvo una vocación cultural y artística durante décadas, como hogar del Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas (CAVIE) y el Instituto Coahuilense de Cultura (Icocult), antes de que se convirtiera en secretaría.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Documental ‘Llamarse Olimpia’ gana en FICM; ahora es elegible a los Premios Oscar

Desde 2016 se han realizado peticiones, manifestos, cartas, movilizaciones y otros actos para que dicho inmueble frente a la Plaza de Armas regrese a la Secretaría de Cultura o recupere su vocación, cuando menos, pero ni el Gobierno del Estado ni la UAdeC han mostrado interés por rescatar el espacio, ahora en desuso.

Temas


Cultura

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Secretaría de Cultura

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida