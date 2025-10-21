Adapta Secretaría de Cultura como estacionamiento la Casa del Artesano de Saltillo

Funcionarios de la Secretaría de Cultura han convertido parte de la explanada de la Casa del Artesano de Saltillo en un estacionamiento privado, con el fin de evitar el pago del servicio de parquímetro instalado en el Centro Histórico de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Escala disputa entre familia y notario por presunto despojo en la Zona Centro

Desde aproximadamente junio pasado, el recinto —dedicado a promover artículos de artesanos locales y a realizar eventos esporádicos en la Concha Acústica— comenzó a sufrir modificaciones para adecuar las escalinatas de su recepción en rampas. Aunque los artesanos continúan con sus actividades de vendimia tanto por la mañana como por la noche, se aprecia que al interior del lugar se estacionan tanto vehículos particulares como unidades oficiales con insignias de la Secretaría de Cultura de Coahuila, cuya sede se encuentra a escasos metros, sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Escobedo y De la Fuente.

Incluso, uno de los vehículos resguardados dentro del recinto —que anteriormente era utilizado por grupos de jóvenes para actividades de esparcimiento— es un camión de carga pesada con el que la dependencia transportaría herramientas para la producción de eventos. En una consulta realizada con uno de los vigilantes del recinto, se advirtió que el lugar no funge como estacionamiento público ni está disponible para los vecinos, sino que es de uso exclusivo para funcionarios. “No es estacionamiento, los carros son de funcionarios”, expresó el vigilante al notar la toma de fotografías y ser cuestionado sobre la presencia de los vehículos.