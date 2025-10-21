Adapta Secretaría de Cultura como estacionamiento la Casa del Artesano de Saltillo

Coahuila
/ 21 octubre 2025
    Adapta Secretaría de Cultura como estacionamiento la Casa del Artesano de Saltillo
    Vehículos particulares y oficiales de la Secretaría de Cultura de Coahuila se observan estacionados dentro de la Casa del Artesano, en pleno Centro Histórico de Saltillo, pese a ser un espacio destinado originalmente a la promoción de la cultura local. FOTO: ARMANDO RÍOS/VANGUARDIA

Trabajadores y vecinos del área han señalado que el espacio no está disponible para el público, sino reservado únicamente a funcionarios de la dependencia estatal

Funcionarios de la Secretaría de Cultura han convertido parte de la explanada de la Casa del Artesano de Saltillo en un estacionamiento privado, con el fin de evitar el pago del servicio de parquímetro instalado en el Centro Histórico de la ciudad.

$!Parte de la explanada del recinto fue habilitada como estacionamiento para funcionarios, con lo cual se evita el pago del sistema Parkum instalado en la zona centro.
Parte de la explanada del recinto fue habilitada como estacionamiento para funcionarios, con lo cual se evita el pago del sistema Parkum instalado en la zona centro. FOTO: ARMANDO RÍOS/VANGUARDIA

Desde aproximadamente junio pasado, el recinto —dedicado a promover artículos de artesanos locales y a realizar eventos esporádicos en la Concha Acústica— comenzó a sufrir modificaciones para adecuar las escalinatas de su recepción en rampas.

Aunque los artesanos continúan con sus actividades de vendimia tanto por la mañana como por la noche, se aprecia que al interior del lugar se estacionan tanto vehículos particulares como unidades oficiales con insignias de la Secretaría de Cultura de Coahuila, cuya sede se encuentra a escasos metros, sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Escobedo y De la Fuente.

$!La Casa del Artesano, ubicada entre las calles Miguel Hidalgo, Escobedo y De la Fuente, comenzó a presentar modificaciones desde junio pasado, cuando se adecuaron rampas en sus accesos.
La Casa del Artesano, ubicada entre las calles Miguel Hidalgo, Escobedo y De la Fuente, comenzó a presentar modificaciones desde junio pasado, cuando se adecuaron rampas en sus accesos. FOTO: ARMANDO RÍOS/VANGUARDIA

Incluso, uno de los vehículos resguardados dentro del recinto —que anteriormente era utilizado por grupos de jóvenes para actividades de esparcimiento— es un camión de carga pesada con el que la dependencia transportaría herramientas para la producción de eventos.

En una consulta realizada con uno de los vigilantes del recinto, se advirtió que el lugar no funge como estacionamiento público ni está disponible para los vecinos, sino que es de uso exclusivo para funcionarios.

“No es estacionamiento, los carros son de funcionarios”, expresó el vigilante al notar la toma de fotografías y ser cuestionado sobre la presencia de los vehículos.

$!El recinto, que anteriormente servía para actividades juveniles y talleres de esparcimiento, ahora es empleado como estacionamiento exclusivo para personal gubernamental.
El recinto, que anteriormente servía para actividades juveniles y talleres de esparcimiento, ahora es empleado como estacionamiento exclusivo para personal gubernamental. FOTO: ARMANDO RÍOS/VANGUARDIA

Fuentes internas confirmaron que, además de la escasez de espacios en la zona, los funcionarios han adaptado este espacio para evitar el cobro de la plataforma Parkum.

Al respecto, VANGUARDIA solicitó la postura de la Secretaría a través de la Unidad de Comunicación del Gobierno del Estado; sin embargo, al cierre de esta publicación no hubo respuesta alguna.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

