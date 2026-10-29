El 5.3 por ciento de personas localizadas en Jalisco este 2026 estuvo reclutado: Fiscalía del Estado
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Se trata de 37 personas que estuvieron relacionadas con la trata de personas en su modalidad de trabajo forzado
GUADALAJARA.- El 5.3 por ciento de las 700 personas que este año han sido denunciadas como desaparecidas, y que fueron localizadas después, estuvieron relacionadas con la trata de personas en su modalidad de trabajo forzado.
“Son 37 personas en total que se localizan en este contexto de las más de 700 localizadas”, dijo la titular de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.
“De estas 37, 12 fueron localizadas fuera de Jalisco: fueron 7 en Sinaloa, 2 en Nayarit, una en Michoacán y 2 en Guerrero”.
AUTORIDADES EVITAN NOMBRAR CASOS COMO RECLUTAMIENTO
Las autoridades han evitado nombrar estos casos como reclutamiento debido a que la figura todavía no está contemplada en el Código Penal, sin embargo, han sostenido que las cifras al respecto no se han elevado.
Por otro lado, el histórico de personas desaparecidas en Jalisco era de 16 mil 247 hasta el 30 de septiembre, de las cuales el 85.8 por ciento contaba con denuncia oficial ante la Vicefiscalía.