El 5.3 por ciento de personas localizadas en Jalisco este 2026 estuvo reclutado: Fiscalía del Estado

GUADALAJARA.- El 5.3 por ciento de las 700 personas que este año han sido denunciadas como desaparecidas, y que fueron localizadas después, estuvieron relacionadas con la trata de personas en su modalidad de trabajo forzado.

“Son 37 personas en total que se localizan en este contexto de las más de 700 localizadas”, dijo la titular de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.