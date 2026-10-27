Reporta Gabinete de Búsqueda 86 % de desapariciones como ausencias voluntarias en CDMX

CDMX.- El Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México resaltó una disminución en el número de personas desaparecidas y no localizadas y señaló que el 86 por ciento de los reportes son por ausencias voluntarias. De los 5 mil 226 registros (con corte al 15 de octubre) reportados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Gabinete de Búsqueda reconoce sólo mil 385 casos como desapariciones confirmadas.

En otras 3 mil 394 denuncias por desaparición no se ha podido localizar a la persona denunciante; mientras que en 447 casos se ubicó a personas con reporte de desaparición, pero aún falta recabar pruebas de vida. En la comparativa anual (con corte al 15 de octubre) se reportó una disminución del 38.3 por ciento respecto a 2025 y de 44.6 por ciento con 2024. El Comisionado de Búsqueda, Luis Gómez Negrete, dijo que sólo el 2.6 por ciento de los reportes corresponden a personas que fueron víctimas de algún delito grave.

DE 2 MIL 729 CASOS SE LOCALIZÓ A 2 MIL 208 Respecto a los motivos de las ausencias, de 2 mil 729 casos reportados entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026, la Comisión de Búsqueda localizó a 2 mil 208, de ellos 26 personas fueron víctimas de algún delito grave y se localizó a 12 sin vida. La mayoría de las desapariciones (mil 382), según el informe presentado por el Gabinete de Búsqueda, no tienen problemas asociados; 605 se debieron a problemas personales, 36 por personas detenidas y 19 por casos de violencia familias y sustracción de menores.

El Gabinete de Búsqueda también presentó los 10 principales problemas asociados con los reportes de personas desaparecidas, resaltando que no existen casos registrados por desaparición forzada a manos de autoridades, policías y fuerzas armadas. Desaparición por grupos criminales, homicidio o feminicidio con ocultamiento, ausencia por salud mental o adicción y desaparición en movilidad urbana son parte de las hipótesis por desaparición.