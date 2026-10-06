Cruda realidad adolescente: Presentarán la obra ‘Perras’ de Guillermo Ríos en Saltillo

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    Cruda realidad adolescente: Presentarán la obra ‘Perras’ de Guillermo Ríos en Saltillo

Sinners Productions trae a escena esta historia sobre un grupo de chicas adolescentes detenidas en un salón de clases tras un incidente, encierro que revelará las grietas de su sociedad

Un crimen sin respuesta y un grupo de adolescentes ligadas a este convertirá a un salón de clases de secundaria en un lugar donde los fallos de la sociedad se harán presentes a través de los conflictos de estas jóvenes mujeres.

“Perras” de Guillermo Ríos llega con esta trama a Saltillo de la mano de Sinners Productions y una popularidad que la acompaña desde su estreno en cines en 2011, ahora con un temporada en octubre en el Centro Cultural La Besana.

El montaje es dirigido por Leticia Castillo y Ángel Robledo, con una propuesta que busca ahondar en estos personajes que ya muchas personas conocen, pero que aún tienen mucho por decir sobre su realidad.

“Una amiga me mostró muchos TikToks y reels de la producción que se realizaba entonces de ‘Perras’ en la Ciudad de México, y también me mandaba memes de la obra o de la película. Un día nos juntamos y me puso la película y me quedé bien impactada porque es una historia muy cruda, contada desde la perspectiva de una adolescente”, compartió Castillo para VANGUARDIA sobre cómo llegó a ella esta historia.

“Y lo que me llamó la atención para buscar a Alenka Ríos, la hija del autor y quien dirige la obra, fue que cómo exploran la sexualidad, cómo les llama la atención este mundo, conocerlo, experimentar, y cómo hay cosas bonitas, pero también hay un lado crudo y oscuro, y más porque está contado desde el contexto de niñas de escasos recursos, entonces la educación no es la misma a la de una escuela privada, por ejemplo”, agregó.

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Con temas relacionados con la sexualidad, el abuso, el embarazo adolescente, el clasicismo y la discriminación, Sinners busca extender esta crítica social a los escenarios de Saltillo, en la que será su segunda producción teatral.

“Es más complicado porque requiere más control”, compartió Robledo sobre el hecho de trabajar con un elenco tan grande, “en casi todas las escenas están las chicas y requiere que no se dispersen. Aparte lo bonito de esto es que entre ellas se apoyan y tratan de sacar adelante las escenas, aportando su propia esencia, va a ser algo muy diferente a lo que vimos en la película porque es una propia interpretación de las chicas”.

Mencionaron que, en esencia, obra y película son muy similares, pero el guión teatral profundiza en ciertos personajes, además de que la naturaleza misma de la escena permite crear un ambiente más “enriquecedor y confrontativo”.

“Perras” cuenta con un elenco integrado por Kamila Huerta, Natalia Hernández, Carmen García, Ángela Garza, Millie Salazar, Daena Ramírez, Génesis Coronado, Mariana García y la propia Leticia Castillo. Además, la música corre a cargo del violinista Sebastián Garcia.

La obra se presentará los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre a las 20:00 horas en el Centro Cultural La Besana. Los boletos tienen un costo de 250 pesos y se pueden adquirir en taquilla o en reservación al Instagram @sinners_productions_ o en los teléfonos 844 300 0613 y 844 583 0783.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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