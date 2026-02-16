De jardinero a artista: Cristian Salas, el artista autodidacta que está sorprendiendo a Saltillo

De jardinero a artista: Cristian Salas, el artista autodidacta que está sorprendiendo a Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

Entre paisajes, caballos y retratos, este joven artista ha comenzado a ganar seguidores a pesar de tener solo dos años de dedicarse formalmente a la pintura al óleo

Artes
/ 16 febrero 2026
COMPARTIR

Cristian Salas ha descubierto el camino del arte de manera paulatina. Desde la infancia su interés por crear estuvo presente y con los años esta pasión se fue encauzando, hasta que hace muy poco tiempo su talento comenzó a brillar por sí solo.

“Crecí con mis abuelitos y ahí hicieron lo que pudieron”, compartió el pintor para VANGUARDIA, “pero de niño era muy curioso y con lo que tenía a la mano me ponía a dibujar lo que encontraba en el patio de mis abuelos. Cuando entré a la Narro me metí a un taller de pintura y fue la primera introducción formal que tuve, porque no sabía de los materiales, hasta entonces yo a puro lápiz y pluma. De ahí me empezó a llamar la atención la pintura y empecé a comprar materiales, libros y con el internet a practicar solo”.

Comentó que “la política y la grilla” de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro lo hizo desistir de ese camino profesional y se dedicó a la jardinería, un oficio que también practica desde niño. A la par, su formación en la técnica del óleo continuó.

$!Talento. Cristian Salas ha encontrado en la pintura al óleo una nueva vocación que hoy comienza a abrirle puertas en Saltillo.
Talento. Cristian Salas ha encontrado en la pintura al óleo una nueva vocación que hoy comienza a abrirle puertas en Saltillo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Apenas hace dos años que dejó de verlo solo como un hobby, pues motivado por sus amigos comenzó a tener ventas, y por medio de recomendaciones llegaron pedidos, principalmente de retratos de personas o de mascotas.

“A veces uno como artista no se cree lo que hace o no lo valora, pero mis amigos me dijeron que podía dedicarme a esto, y entre ellos me fueron dando fama”, compartió y dijo que ha hecho alrededor de unas 100 pinturas por comisión en estos dos años.

Pero su producción personal, lo que lo mueve a pintar, no se detiene y ya está considerando el realizar una exposición individual, además de sumarse a colectivas.

Mucha gente cree que a veces nomas es de pintar y ya, pero no, a veces estás cansado, te bloqueas, los mismos problemas personales que traigas no te permiten dar este brinco a la creatividad”.
Cristian Salas, pintor.

“Quiero hacer unos diez cuadros del mismo tema, ya sea plantas o paisajes, algo que llame la atención y ya buscar por ahí algún lugar donde exponer”, aseguró. Actualmente está trabajando una serie de pinturas de paisajes y caballos —temas que van más allá de las comisiones— que está buscando dónde exponer.

Confesó que sí hay cierto reto en tratar su arte como un producto, responderle a un cliente, “un duelo entre lo que te deja dinero y lo que te alimenta el alma”, pero ha logrado mantener el equilibrio que ha mantenido entre su obra propia y los pedidos.

“Mucha gente cree que a veces nomas es de pintar y ya, pero no, a veces estás cansado, te bloqueas, los mismos problemas personales que traigas no te permiten dar este brinco a la creatividad [...] Cuando te hacen un encargo te limitas a muchas ideas y a veces no disfrutas, pero al final son gajes del oficio. Pero el arte siempre tiene que ser para uno mismo, ya si se vende es un extra, pero disfrutar el proceso creativo y las obras que salen”, comentó.

$!Trabajos. Entre caballos y paisajes, el artista autodidacta ha realizado cerca de 100 obras por encargo en apenas dos años.
Trabajos. Entre caballos y paisajes, el artista autodidacta ha realizado cerca de 100 obras por encargo en apenas dos años. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Como autodidacta también dijo que su evolución en el arte le ha sorprendido, sobre todo cuando se compara con algunas de las primeras obras que pintó y que le permiten ver el avance en su manejo de la técnica. Todo gracias a la práctica y la observación.

“A medida que avanzas buscas mucho la perfección y eso es un error muy grande porque al buscarla pierdes tu esencia y es lo que trato de no perder. Porque a final de cuentas siempre estamos aprendiendo y siempre nos vamos a equivocar, trato de no exigirme tanto pero sí mejorar mucho mi trabajo. Veo cuadros que hice hace muchos años y no me creo lo que he mejorado”, expresó.

$!De jardinero a artista: Cristian Salas, el artista autodidacta que está sorprendiendo a Saltillo

TE PUEDE INTERESAR: El Festival Internacional de Guitarra de México recibirá reconocimiento en España

Pero más allá de las ventas, mostrar su trabajo a sus amigos, familiares o al público en su cuenta de Instagram @cristiansalas871, es otra manera de compartir su pasión.

“Me gusta que lo que yo haga lo disfrute la gente, que no sea nada mas para mí y [que me compren obras] es un apoyo que me incentiva a seguir pintando y no quedarme con las ganas”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Arte
Orgullo Sarapero
Localizaciones
Saltillo
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins