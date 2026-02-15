$!El Festival Internacional de Guitarra de México recibirá reconocimiento en España

La Fundación Joaquín Rodrigo y la Fundación Guitarras de Luthiers entregará el próximo mes de marzo un reconocimiento al Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) por su labor de difusión, promoción y formación en la música para este instrumento a lo largo de tres décadas de existencia. “Esto se dio gracias a un gran guitarrista, José María Gallardo, que lo hemos tenido aquí en dos ocasiones con la Filarmónica del Desierto. Él sabe de los 30 años del festival y él mismo comentó con las fundaciones, de ahí surgió y cuál fue la sorpresa que la señora Cecilia Rodrigo nos envió amablemente una invitación para hacer este reconocimiento”, explicó para VANGUARDIA el maestro Martín Madrigal, director y fundador del FIGM. El evento especial se realizará en la Casa de Joaquín Rodrigo, el destacado compositor, autor del “·Concierto de Aranjuez”, en Madrid, el próximo 20 de marzo. Este gesto pone en alto un proyecto coahuilense que año con año trae lo mejor de la guitarra internacional a México y, más allá de los conciertos, impulsa la formación de los guitarristas mexicanos.

“Que una fundación de este tamaño nos haga este reconocimiento, es de todos nosotros, este festival es de Coahuila y Saltillo y ha trascendido de manera importante en el mundo de la guitarra. Estamos entre los 5 festivales más importantes del mundo y para mí como guitarrista, en particular, es todo un honor recibir este reconocimiento”, compartió. A lo largo de estas tres décadas el festival ha abierto sus puertas no solo a la guitarra clásica, sino a la flamenca, al jazz, el blues, la guitarra popular y hasta a propuestas contemporáneas, estimulando el oído del público general y de los músicos coahuilense y de la región en otras formas de este arte, de la mano de los mejores del mundo. Asimismo, este año el Concurso Nacional de Guitarra llega a su edición número doce como una plataforma de proyección para los nuevos talentos en este instrumento, destacando nombres de algunos ganadores como Abel García Ayala, José Daniel Salceda y Arody García.

“Tener un concurso nacional para nuestros guitarristas mexicanos, que pueda proyectar a las nuevas generaciones. Todos los jóvenes que generalmente pasan a la ronda final son excelentes guitarristas. La prueba está en que aquí han salido más de 24 a 30 personas que están haciendo una vida profesional muy importante, dentro y fuera del país; músicos que ha ganado este concurso vive ahora en Alemania, en Austria, en Estados Unidos y en nuestro México querido y es muy importante darle continuidad a este concurso”, recalcó Madrigal. El también guitarrista y gestor cultural recordó que este reconocimientos se recibe en muy pocas partes y resulta muy halagador para un encuentro como el FIGM, que ha logrado traer a México y a Coahuila en específico a los mejores guitarristas del mundo, desde Costa Cotsiolis hasta Yamandú Costa, pasando con Katsuhito Yamashita y Sabrina Vlaškalić, siendo Paco de Lucía el único que no pudo ser parte del evento, pues falleció en Playa del Carmen, Quintana Roo, el año en que se habría de presentar en Coahuila.