$!De la FILC al FINA: en Saltillo el arte se subordinó al Mundial de Fútbol y estos son los resultados

Este fin de semana concluyo el Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA) y con él una temporada en la que los eventos culturales más destacados en la capital coahuilense se adecuaron de distintas maneras para aprovechar una supuesta bonanza turística. Con Monterrey como una de las sedes mexicanas de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, el Gobierno del Estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo hicieron apuestas en distintos rubros de sus administraciones para sacarle partido a un flujo de turistas que, esperaban, llegaran a nuestra ciudad derivados de su asistencia a los encuentros deportivos en tierras regias. Una mina de pirita Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, aseguró a medios que fue la propia FIFA la que alzó las expectativas, al grado de que hasta Parras de la Fuente se preparó para recibir a los turistas internacionales. Pero con cuatro partidos en Monterrey que reunieron a 204 mil 716 asistentes en total, la derrama para Saltillo fue virtualmente nula. En contraste, las ciudades sede esperaban el arribo de 5.5 millones de personas, de acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico.

A inicios de año Expedia Group planteó que uno de los principales retos para Monterrey era generar una estrategia coordinada para ampliar las estancias de los visitantes, nacionales o internacionales, y no ser solo una “sede medianamente eficiente de un evento puntual”, para extender la derrama económica más allá de las industrias hoteleras y del transporte. El Universal reportó este fin de semana que la capital neoleonesa generó una derrama superior a los 10 mil mdp, concentrada en los rubros hoteleros, restauranteros y del transporte. La Oficina de Convenciones y Visitantes compartió que durante el mes de junio la ocupación en los municipios colindantes a la sede regia se mantuvo en el 50 por ciento y, según la Secretaría de Turismo de Coahuila, un total de 145 mil visitantes para una derrama de 180 millones de pesos. El fútbol acaparó el escenario El primero de los eventos culturales masivos que anunció sus intenciones de establecer una relación con el mundial fue la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC). Aunque su calendario habitual, entre abril y mayo, no le permitió capitalizar directamente sobre los millones de turistas prometidos por la FIFA, con su eje temático “Fútbol, arte y literatura”, la fiesta de las letras buscó preparar el terreno y aprovechar la conversación que ya se gestaba en otros ámbitos.

Con invitados como Arturo Brizio y el periodista deportivo español Miguel Ángel Díaz, además de conversatorios y otras actividades a cargo de invitados nacionales y locales, su propuesta alcanzó a 150 mil visitantes, 10 mil más que en 2025, pero autolimitó sus posibilidades al constreñir el tema al fútbol, dejando fuera a otros deportes que también tienen puntos de contacto con las letras. Aunado a esto, la presencia de España como país invitado se sintió desaprovechada. Si bien contó con autores como Kiko Amat, Denise Despeyroux, Aroa Moreno, Sergio Rodríguez Blanco, Pau Masiques e Imanol Caneyada y artistas como Karmento, no se plantearon eventos para establecer un diálogo con la cultura o la literatura española, como sí ha ocurrido en ediciones pasadas, donde se se ha hablado de su gastronomía, sus clásicos —ni una mención al Quijote, Cervantes o Lorca— o hasta los géneros que dichos países exploran —como el cómic en la edición 2017 que trajo a Francia, el primer país no hispanoparlante en figurar en la feria—. Y la fiesta seguía y seguía El FINA, técnicamente, tampoco empataría sus fechas con el mundial, pues se realiza cerca del aniversario de Saltillo, el 25 de julio. Pero la decisión municipal fue clara: extender la fiesta para abarcar la mayor parte de junio y atender a los turistas que llegarían con la Copa Mundial.

280 actividades se realizaron a lo largo de 42 días que duró esta edición del festival. En 2025 fueron 150 actividades para 13 días. Se trató de un incremento del 86 por ciento en los eventos generados, que logró aumentar la asistencia un 75 por ciento, de 200 mil el año pasado a 350 mil este 2026. A diferencia de la FILC, que subordinó su curaduría en cierta medida al fútbol, acá la programación se realizó con normalidad. Solo hubo cuatro eventos pensados para entrar en ese diálogo, incluida la charla que se realizó el pasado viernes 24 de julio con el escritor Juan Villoro, conocido futbolero. El resto de las actividades se distribuyeron a lo largo de casi un mes y medio, situación que para el público pudo alargar la fiesta o diluir el impacto de su celebración. Mientras tanto, ni la constante presencia del FINA durante el verano ni su empate con el Mundial, se vieron reflejados en la asistencia, pues solo un 11 por ciento del incremento en el público no está directamente relacionado con el aumento en el número de eventos.