De La Habana a Cintermex: la prosa feroz de Elaine Vilar Madruga conquista con ‘La piel hembra’

La editorial Penguin Random House no ha escatimado en elogios al calificar a Elaine Vilar Madruga como “una de las voces más poderosas y singulares que está redefiniendo el terror y el gótico desde postulados feministas y de género”. Estas palabras no son una mera fórmula publicitaria; resumen el impacto de una autora cuya narrativa traspasa las fronteras del género fantástico para encarar las grietas de la realidad social latinoamericana. Para este 2026, la aclamada escritora cubana alistará sus maletas y desembarcará en la capital neoleonesa. Su cita oficial con los lectores mexicanos tendrá lugar en la prestigiosa Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey, este 10 de octubre, en una presentación imperdible que se llevará a cabo en el Auditorio Arca Continental de Cintermex.

La autora pisará suelo regio para dialogar con un público expectante sobre su más reciente y ambiciosa propuesta literaria: La piel hembra. Integrada por un imponente volumen de 680 páginas, la novela configura un universo denso donde la maternidad, las violencias sistemáticas, los mecanismos de control social y la reapropiación del territorio corporal se entrelazan de forma visceral e ineludible. PERSONAJES, ENREDOS Y LA DESMESURA DE UNA NOCHE La arquitectura narrativa que ha edificado Vilar Madruga en La piel hembra parte de un detonante tan mítico como perturbador: la Noche Áurea. En el corazón de un pueblo pequeño, claustrofóbico, sofocado por el murmullo constante y los ‘dimes y diretes’ que caracterizan a las comunidades donde todos se conocen, ocurre una ruptura con la norma impuesta. Las mujeres del lugar, empujadas por un impulso primario y contenido, explotan de golpe en su naturaleza más pura.

Como si fuesen fieras salvajes, una noche rompen las cadenas del pudor y huyen de sus casas, abochornadas pero decididas, arrojándose a la penumbra en busca de aquello que logre saciar una sed. Con el correr de los días, envueltos entre la incertidumbre y la inminente locura, los habitantes del pueblo descubren las consecuencias del arrebato: las mujeres han quedado en cinta. Es así como la comunidad entera se convulsiona y comienza a prepararse para la llegada de una nueva generación. Sin embargo, la curiosidad popular no cede terreno y es ahí donde la figura institucional del ‘padrecito’ cobra una relevancia central. Al ser cuestionado sobre el origen del fenómeno y el significado de semejante arrebato colectivo, el sacerdote no duda en reinterpretar el evento bajo la lógica del dogma: declara solemnemente que, entre esos bebés por nacer, se encuentra el nuevo mesías enviado por Dios para la redención o el castigo del pueblo. EL DESEO COMO FUERZA COLECTIVA A lo largo de sus páginas, la estructura coral de la obra abre espacio a las vivencias individuales de cada habitante: el cura, las mujeres del pueblo, la enigmática Laputa y diversos personajes que tejen una red de pasiones compartidas. Cada uno de ellos, desde su propia trinchera moral o social, termina inevitablemente enlazado con el deseo.

Ese deseo no es tratado como un simple capricho sentimental, sino como un elemento incendiario. “La piel hembra es un gran libro sobre el deseo. Lo que Vilar Madruga llama ‘lumbre sin riendas’ y que no es otra cosa que la pasión, enciende a las personas y recorre el pueblo sin contemplar límites de edad, género o condición hasta llegar a incendiar a todos y causar revoluciones. Todos sucumben a esa pulsión poderosa, aunque se escandalicen por ella, porque el pecado es solo un invento reciente del hombre, como vienen a decir”, escribió acertadamente la periodista Berna González Harbour en las páginas del diario El País. Desde los capítulos iniciales, los lectores se encontrarán con una voz híbrida, lírica y feroz. Vilar Madruga construye una prosa impregnada de un tinte político firme que se posiciona desde un frente feminista, retirando los velos de la hipocresía para poner sobre la mesa los dilemas más acuciantes sobre la condición humana y las violencias de género.

LA PLUMA DE ELAINE VILAR MADRUGA Nacida en La Habana, Cuba, Elaine Vilar Madruga posee un perfil polifacético: es novelista, dramaturga y poeta. Según los registros de Penguin Random House, sus obras han sido traducidas y publicadas en más de veinte países, además de haber sido galardonadas con numerosos reconocimientos internacionales debido a su notable maestría para transitar en la frontera entre lo realista y lo fantástico. En una charla con VMÁS, la autora reveló que existen referentes fundamentales que nutrieron la creación de La piel hembra. Entre ellos destaca el clásico indiscutible de la literatura mexicana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, obra con la que su novela entabla un diálogo directo, tanto en la construcción de atmósferas opresivas como en la dimensión espectral y colectiva de sus personajes.

La escritora cubana ha consolidado su huella en el panorama literario contemporáneo con títulos de gran calado como La tiranía de las moscas (2021), El cielo de la selva, Salomé (2018) y Las cavidades (2023). Asimismo, en el ámbito de la poesía se ha destacado por la fuerza expresiva de entregas como Las tarántulas y Sakura (2021). Su presencia en Monterrey promete ser una de las citas más potentes de la agenda cultural del año.