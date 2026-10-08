$!Anne Carson, del Premio Manuel Acuña al Nobel de Literatura: así fue su visita y reconocimiento en Saltillo

La poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica canadiense Anne Carson fue reconocida este jueves 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2026. Tres años antes de recibir el Nobel, Carson estuvo en Saltillo, Coahuila, donde recibió la medalla del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2019, en la categoría de Trayectoria Poética. La Academia Sueca otorgó el Nobel a Carson por “su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. La decisión reconoce una producción literaria que combina poesía, prosa, ensayo, traducción y referencias a la tradición grecolatina. La noticia devuelve también la atención a aquella visita que la escritora realizó a Saltillo el 27 de abril de 2023, cuando finalmente pudo recibir de manera presencial el reconocimiento que Coahuila le había concedido en 2019.

ANNE CARSON VISITÓ POR PRIMERA VEZ MÉXICO PARA RECIBIR PREMIO EN SALTILLO La ceremonia de entrega del Premio Internacional Manuel Acuña se realizó en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. La visita representó además la primera ocasión en que Carson estuvo en México y en el estado de Coahuila. El reconocimiento había sido anunciado originalmente en 2019 y la ceremonia estaba prevista para realizarse en 2020, durante la Feria Internacional del Libro Coahuila. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 impidió que Carson viajara al país para recibirlo, por lo que la entrega se pospuso hasta abril de 2023. La categoría de Trayectoria Poética había sido incorporada por la Secretaría de Cultura de Coahuila para reconocer a autores cuya obra hubiera trascendido las fronteras del idioma y contribuido al patrimonio cultural universal. Carson fue la escritora seleccionada para inaugurar esa categoría. Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, así como invitados de la Feria Internacional del Libro Coahuila. Entre ellos se encontraba Graeme C. Clark, entonces embajador de Canadá en México, además de la editora y traductora Jeannette Lozano Clariond, fundadora de Vaso Roto, editorial responsable de la traducción y distribución en español de parte de la obra de Carson. Ana Sofía García Camil, entonces secretaria de Cultura de Coahuila, recordó que la decisión había correspondido a un jurado integrado por la poeta Ana Isabel Conejo Alonso, León Plascencia Ñol, Nadia Contreras y Eliézer Jáuregui. “Emocionados con esta designación, preparamos la visita de Anne Carson para que recibiera el premio en los primeros días de mayo del año 2020, en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila. Desgraciadamente, la pandemia nos arrebató esa posibilidad. Ahora, estamos muy contentos de recibir a la poeta Anne Carson en Saltillo, la tierra de Manuel Acuña”, expresó García Camil durante la ceremonia. La funcionaria también destacó el trabajo de la autora y su manera de aproximarse a figuras de la literatura clásica y moderna. “Para el gobierno del estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura, es un honor contar con la presencia de una de las escritoras que nos han hecho apreciar las múltiples posibilidades que tiene la poesía”, señaló. A nombre del entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, García Camil dio la bienvenida a la escritora y calificó su presencia en Saltillo como un acontecimiento que permanecería en la memoria de quienes participaron en la ceremonia.

EL PREMIO MANUEL ACUÑA QUE RECIBIÓ ANNE CARSON EN COAHUILA La entrega estuvo encabezada por Fernando de las Fuentes Hernández, entonces secretario de Gobierno de Coahuila, quien, en representación de Riquelme Solís, entregó a Carson la medalla correspondiente al Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2019. Además, García Camil le entregó un sarape de autor elaborado por el maestro Rubén Tamayo, pieza vinculada con el patrimonio cultural de Coahuila. De las Fuentes Hernández destacó entonces la trayectoria de la escritora y el significado que, desde su perspectiva, tenía la poesía como forma de comunicación entre distintas culturas. “La entrega del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, a Anne Carson, cuyos méritos son sobrados, nos llena de gusto”, expresó. El funcionario añadió: “Como la poesía es una actividad más del espíritu que de la mente, quien la hace su forma de expresión está expandiendo su alma, y quien se deja conmover por ella, está buscando la propia”.

EMBAJADOR DESTACÓ QUE EL PREMIO FUE ENTREGADO POR PRIMERA VEZ A UNA AUTORA DE HABLA INGLESA CANADIENSE En la ceremonia también participó Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, quien subrayó que el reconocimiento tenía una relevancia particular al tratarse de la primera ocasión en que el Premio Manuel Acuña era otorgado a una autora de habla inglesa y de nacionalidad canadiense. “Es un placer estar en Saltillo, Coahuila, es doblemente emocionante porque es la primera vez que se otorga el premio a una autora de habla inglesa y a una canadiense”, señaló Clark. El diplomático también destacó los temas presentes en la obra de Carson y su aproximación a cuestiones como la igualdad de género y la justicia social. “Anne en sus obras trata temas universales, desde el amor y la muerte hasta la filosofía y la política. Habla de la igualdad de género y de la justicia social; y agradezco a Coahuila por su compromiso con la cultura y en este caso, con la literatura y la poesía”, agregó. ANNE CARSON CONVIRTIÓ LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN EN SALTILLO EN UN PERFORMANCE Al recibir la medalla, Carson habló de la sorpresa que le produjo haber sido seleccionada para el Premio Manuel Acuña en 2019 y de cómo la pandemia modificó los planes para recibirlo personalmente. La escritora optó por mantener el tono de sus intervenciones habituales y bromeó con la duración que podría tener su discurso. “Mi primera idea para el discurso fue que tendría que darles uno tamaño Fidel Castro”, dijo. Después añadió que su segunda opción había sido pronunciar “el discurso más breve posible para que todos pudieran irse a comer”. En lugar de ofrecer un discurso convencional, Carson propuso realizar un performance con el público. Dividió a los asistentes en dos grupos y pidió a cada sección repetir una frase en español. Después leyó un poema en el que participaron quienes se encontraban en el recinto. La dinámica convirtió la ceremonia de entrega en una actividad participativa y permitió que la autora compartiera su trabajo mediante una combinación de lectura, interpretación y participación del público. La Secretaría de Cultura de Coahuila también había programado para esa visita una lectura de su obra Norma Jeane Baker de Troya. Al concluir su intervención, Carson se mostró agradecida por el reconocimiento y por encontrarse en Saltillo, ciudad vinculada con la figura de Manuel Acuña.

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ANNE CARSON: UNA TRAYECTORIA MARCADA POR LOS CLÁSICOS Anne Carson nació en Toronto, Canadá, en 1950. Es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. Se doctoró en Filología Clásica por la Universidad de Toronto y su formación académica ha tenido una influencia importante en una obra caracterizada por el diálogo entre la tradición grecolatina y la literatura contemporánea. Entre sus libros se encuentran Autobiografía de rojo, Decreación, Si no el invierno, La belleza del marido y Norma Jeane Baker de Troya. Su producción también incluye traducciones y reinterpretaciones de textos clásicos, así como trabajos que combinan poesía, prosa, ensayo y elementos performativos. Su obra ha sido reconocida con distintos premios internacionales, entre ellos el Premio de Poesía Griffin, la Beca MacArthur, el Premio T. S. Eliot y el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. A estos reconocimientos se suma ahora el Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca destacó precisamente el carácter innovador de su producción y su diálogo con la tradición clásica al anunciarla como ganadora del Nobel de Literatura. La institución señaló que su trabajo ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea.

DE LA MEDALLA MANUEL ACUÑA AL NOBEL DE LITERATURA La relación de Carson con Saltillo se resignifica tras el anuncio del Nobel. Tres años después de visitar la capital coahuilense, el nombre de Anne Carson resurge en el panorama cultural internacional, ahora como ganadora del máximo reconocimiento de las letras. La Academia Sueca comunicó este jueves que la escritora se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia y que reaccionó con sorpresa y felicidad ante el anuncio. El Nobel será entregado formalmente el 10 de diciembre en Estocolmo.