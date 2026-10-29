Del desierto coahuilense a las galerías del mundo: la alquimia metálica y la consagración del escultor Osvaldo Chacón

ACUÑA, COAH.- Hay creadores que simplemente manipulan materiales, y hay quienes, a través de una profunda sensibilidad, les devuelven la vida. Es el caso del escultor saltillense radicado en Ciudad Acuña, Osvaldo Chacón, un artista que desde el año 2005 ha convertido la disciplina plástica en una trinchera de rescate e identidad. Lo que comenzó como una inquietud estética en el norte de México se ha transformado en un fenómeno global con presencia en los circuitos de arte más exigentes del planeta, uniendo la geografía fronteriza con capitales culturales de Europa y el Medio Oriente. Raíces de Acero y Madera: Los Inicios en el NorteNacido en Saltillo pero arraigado profundamente en Ciudad Acuña, Chacón encontró en la frontera y en los vestigios industriales el combustible perfecto para su imaginación.

Desde 2005, su trayectoria ha estado marcada por un sello distintivo: la revalorización de los despojos. Lejos de buscar materiales prístinos en tiendas especializadas, el escultor coahuilense ha hecho de la chatarra, el metal abandonado y la madera rescatada los protagonistas de su narrativa visual. Ese pulso dinámico entre lo rústico y lo sofisticado le ha permitido expandir su obra más allá de la Comarca y el estado, llevando sus exposiciones a recintos clave como Ciudad Acuña, Del Río (Texas), Saltillo, la Ciudad de México y Cancún. Cada rincón donde se exhibe su obra funciona como un espejo de la cultura norteña: recia, resiliente y transformadora.

De la Frontera al Ombligo del Mundo: Chicago, Nueva York, Roma y DubáiEl despegue internacional de Osvaldo Chacón no es casualidad; responde a la universalidad de un discurso que dialoga con el reciclaje y las formas orgánicas del desierto. Su talento cruzó las aduanas nacionales para conquistar plazas en Chicago y Nueva York, donde el público estadounidense aplaudió su visión audaz del arte objeto y la escultura contemporánea. Sin embargo, los momentos cumbres de su proyección internacional se han escrito recientemente en el viejo continente y el Golfo Pérsico. Su obra viajó hasta Roma, Italia, con piezas memorables como “Cowboy” —esculpida a partir de un árbol de nogal centenario derribado en Acuña—, demostrando que la materia viva de Coahuila puede dialogar con la alta escuela europea. Esta misma vocación lo llevó a Dubái, consolidándose como un embajador de la plástica mexicana contemporánea en escenarios globales donde el lujo y la vanguardia convergen. “The Drop”: La Obra Cumbre y Vanguardia Pura En la etapa más madura de su carrera, Chacón ha dado vida a una pieza que redefine los límites de su propio ingenio: “The Drop”.

Esta escultura contemporánea, calificada como única en el mundo, encapsula la maestría del artista en el arte de “resucitar” piezas metálicas. “The Drop” logra el efecto visual y conceptual de evocar un espiral metálico de vino emergiendo a través de una botella, fusionando la fluidez orgánica de un líquido con la dureza industrial del metal intervenido. Es una metáfora plástica sobre el tiempo, la transformación y la delicadeza dentro de la rigidez de la materia.

Actualmente, esta pieza cumbre se encuentra disponible para su compraventa, representando una oportunidad excepcional para coleccionistas de arte, galeristas y mecenas que buscan adquirir una obra irrepetible con sello internacional. La trayectoria de Osvaldo Chacón es la crónica de un triunfo sostenido por la perseverancia, el talento y el respeto por los materiales olvidados. Desde su trinchera en Ciudad Acuña, pasando por Saltillo y conquistando desde Nueva York hasta Dubái, el escultor demuestra que el arte coahuilense no tiene techos ni fronteras. Y con piezas disruptivas como “The Drop”, el horizonte del artista promete seguir rompiendo moldes en los años por venir.

Si deseas contactar directamente con el artista o la gestión de la obra “The Drop” para su adquisición, puedes solicitar más información a través de los canales oficiales de difusión cultural o enlaces directos con su estudio.Cabe destacar que la obra, “Del Ahogado, El Sombrero”, actualmente en Roma, Italia está invitada a ser exhibida en una muestra internacional en Dubái en los primeros meses del 2027 en la Galería internacional The Warehouse, Dubái.