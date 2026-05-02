$!Denise Despeyroux, dramaturga hispanouruguaya, visitará Saltillo con charla y taller

Con España como país invitado, la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 también abre sus puestas a la dramaturgia ibérica, representada este fin de semana por la directora escénica, actriz y dramaturga Denise Despeyroux. De origen uruguayo, esta autora ha destacado por una práctica inusual en la Península Ibérica, aunque los artistas escénicos de Coahuila estén más familiarizados con esta: Denise escribe, dirige y en ocasiones también actúa sus propias obras. “Con 18 años empecé a hacer mis primeras clases de teatro, mis primeros talleres, y desde ahí fui pasando a la dirección, primero amateur, digamos, y luego me fui profesionalizando. Pero en este paso, cuando estaba ya bastante metida en la dirección escribí mi primera obra pensando como actriz, en un contexto de aprendizaje, y en cuanto me puse a escribir más y dirigir mis propios textos era un plus frente a dirigir textos ajenos. Así empecé a ver conectada la escritura y la dirección”, explicó para VANGUARDIA.

Aunque en el contexto coahuilense este ejercicio sea más comun, Despeyroux se enfrentó a ciertos prejuicios, sobre todo al comenzar a llevar su práctica de Barcelona, donde inició su carrera, a Madrid, donde radica y trabaja desde 2010. “En algunos contextos continúa siendo una batalla, porque hay quien reivindica la figura del director como profesional específico, que los autores no tienen que meterse. Pero es verdad que, por ejemplo, en 2007, cuando traje mi primera obra a la sala La Grada, había gente que me decía que no podía dirigir mis propias obras, porque había algo que se entendía que si la dirigías tú es porque nadie más quería hacerlo. Pero esto está obsoleto, pero en aquel momento con ese prejuicio, pero yo las hago porque las quiero llevar a escena. Yo no las escribo pensando que las dirija alguien más, otra cosa es que te hagan un encargo”, compartió.

“En Argentina hablan de teatristas, porque se da mucho esa figura del autor, actor, director. En España eso tardó más en llegar. En el 98, en la Sala Beckett en Barcelona, me acuerdo que hubo un ciclo de autores que dirigían sus propias obras, pero eso en aquel momento era una novedad, en cambio ahora está totalmente normalizado, que como autores dirijamos nuestras propias obras”, agregó. Resultado de esto han sido montajes como “La Realidad”, “Carne viva”, “Los dramáticos orígenes de la galaxias espirales” y “Un tercer lugar”, obra que también fue finalista del Premio Valle-Inclán, el mayor galardón del teatro español. Denise, además, con estas obras ha sido candidata desde 2014 a Mejor Autoría en los Premios Max de Artes Escénicas en España en cuatro ediciones consecutivas.

A pesar de su predilección por “escribir para ella”, obras como “La Tentación de Vivir”, escrita como encargo para un grupo alumnos originalmente, se ha llevado a escena en montajes amateur, principalmente, y hasta en México llegó su obra “Un tercer lugar” al Foro Shakespeare de la Ciudad de México en 2018. “Para mí cada obra es un camino nuevo por recorrer. En todos mis procesos hay una relación con lo inconsciente. De alguna manera no necesito saber todo lo que voy a hacer. Yo no trabajo con la idea de una escaleta, como se trabaja en TV o cine, a mí me gusta, aunque es un vértigo, pero es apasionante meterte desde ese coraje de decir ‘aquí hay algo que me está llamando, tengo que entrar por aquí, indagar y ver a dónde me lleva’. Eso sí que es algo que está en todos los procesos que puedo”, compartió.

Denise Despeyroux estará en la FILC este domingo 3 de mayo en la charla “Escribir y vivir el teatro” junto al periodista cultural Mauro Marines en punto de las 16:00 horas en la Sala Julio Torri. Además, impartirá un taller gratuito de creación escénica en el Centro Cultural La Besana los días 4 y 5 de mayo de 17:00 a 20:00 horas. “Va a ser un abordaje muy práctico el taller, y me gustaría ofrecerles algunas herramientas que a mí me sirven en la creación de escena, partiendo de la imagen teatral, analizar lo que es una imagen teatral a diferencia de una idea. A veces para manejarnos en la escritura teatral y las escenas son muy importantes las imágenes singulares, concretas, a veces trabajar desde lo general, la idea, interrogarnos cómo opera la creatividad, qué es lo que hace que emerja una idea nueva”, mencionó sobre el taller.