$!Rescatan la obra teatral de la coahuilense Nancy Cárdenas en libro: Se presentará en la FILC

La literatura universal tiene una enorme deuda con las mujeres escritoras, que por siglos han quedado enterradas en la historia sin importar la potencia de su voz ni la fuerza de sus letras. Pero las letras coahuilenses tienen una deuda particular con Nancy Cárdenas, misma que ya comenzó a pagarse con una publicación de gran importancia. “A propósito de dos lunas... Dos obras de Nancy Cárdenas” (Secretaría de Cultura de Coahuila, 2026) es un libro que rescata dos textos dramatúrgicos de la autora, directora, actriz, locutora, cineasta y activista parrense, reunidos por la investigadora Brenda Macías, y que se presentará este sábado en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026. “No es posible que a estas alturas, ya sin ella, sin su presencia física, no se tenga una compilación de obras de Nancy Cárdenas porque andan perdidas en el archivo Nancy Cárdenas en el CITRU, y que además están desperdigadas en distintas manos”, explicó la Macías a VANGUARDIA.

La compiladora destacó que esta publicación es uno de los primeros pasos para que se antologuen las obras completas de la también activista por los derechos de la comunidad LGBT+ en México, activista pionera en esta lucha y mujer abiertamente lesbiana en una época de alta represión conservadora. “Un José Saramago o un Gabriel García Márquez, que si bien escribiera en una servilleta rápidamente un editor o editora rápido lo recuperaba, dando como resultado obras majestuosas. A mi Nancy no le tocó ese beneplácito y entre nosotras, las investigadoras teatrales, tenemos que picar piedra, hurgar el archivo Nancy Cárdenas, y descubrir estas maravillas”, señaló. La publicación se enmarca en una serie de esfuerzos a escala nacional por recuperar, dignificar y difundir el legado y obra de Cárdenas, iniciados alrededor de 2024 a propósito del 90 aniversario de su natalicio y 30 años de su fallecimiento. De las obras que integran este libro, “El día que pisamos la luna” cuenta ya con dos montajes, uno de los cuales fue llevado a escena por la propia autora en los 80 en la Ciudad de México y otro por su pupila, Mabel Garza Blackaller, hace dos años en Saltillo.

“Ella es el personaje más importante de la visibilidad lésbica en el país”, destacó, “en su tiempo no le tembló la mano, se quitó las máscaras, no le importó decir que pertenecía a la comunidad LGBTIQ+ y fue a la vanguardia en la marcha del movimiento homosexual. Es muy importante que, en este momento histórico que estamos viviendo, recuperemos a Nancy Cárdenas y se logra gracias a estas dos obras”. La otra obra es “Yo amo la Revolución Sexual”, la cual aún no se ha montado, pero de acuerdo con Macías “tiene una vigencia espectacular”.