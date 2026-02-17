Desde la trinchera: Comparten estadísticas sobre el teatro independiente que hubo en Saltillo en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 17 febrero 2026
    Desde la trinchera: Comparten estadísticas sobre el teatro independiente que hubo en Saltillo en 2025

La Asociación Cultural Rodas publicó este lunes la numeralia del teatro saltillense, un recuento estadístico de las producciones escénicas realizadas por compañías locales a lo largo de todo el año pasado

100 obras de teatro producidas por 56 compañías diferentes llenaron los escenarios de Saltillo durante el 2025, de acuerdo con un reporte emitido este lunes por la Asociación Cultural Rodas, parte de un esfuerzo anual que reconoce el trabajo de los artistas de la ciudad.

La numeralia del teatro saltillense revela la gran actividad que se desarrolla año con año en la capital coahuilense, la gran mayoría de manera independiente e, incluso, a pesar de las dificultades y carencias laborales en el ámbito.

De acuerdo con los resultados de este ejercicio estadístico, en 2025 los saltillenses pudieron disfrutar de 57 producciones totalmente nuevas, mientras el resto se trataron de reposiciones que regresaron a escena debido a su popularidad o tradición.

El reporte también revela los orígenes de las y los autores de dichas, de los cuales el 66 por ciento son locales, el 19 por ciento pertenecientes a otros estados de México y el 15 por ciento son dramaturgos internacionales.

$!También hubo propuestas de teatro para las infancias en 2025.
También hubo propuestas de teatro para las infancias en 2025.

Asimismo, se registró un total de 66 obras dirigidas por hombres, 29 por mujeres y 5 casos en los que las producciones contaron con una dirección mixta y colaborativa, además de que el 60 por ciento de los montajes fueron pensados para el público general, 23 para jóvenes y 16 para infancias.

Rodas también compartió cuáles fueron algunas de las compañías más prolíficas del año, con Calaverita de Azúcar liderando en este aspecto al montar nada menos que 11 producciones distintas, seguidos del dicha asociación cultural y el Grupo Ecléctico de Teatro, así como Teatro Columna Cuatro e Imaginare Arte con 8 cada uno; con las compañías Fascinarte y JaJa Teatro presentado 6 y Cuarta Pared y Pico de Pato con 5. Mientras tanto, hubo un total de 35 grupos locales que aportaron a la actividad escénica saltillense con un montaje cada uno.

$!Desde la trinchera: Comparten estadísticas sobre el teatro independiente que hubo en Saltillo en 2025

De igual manera se puede apreciar en el documento la presencia de las compañías saltillenses en otros estados del país a lo largo del año, como Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Veracruz, CDMX y Baja California, además de que hubo agrupaciones que llegaron a presentarse en Estados Unidos y España.

Rodas A.C. realiza desde hace varios este ejercicio de estadística con el que se busca visibilizar la gran actividad escénica que hay en Saltillo, así como reportar con datos específicos cuántos y cuáles montajes fueron producidos en este periodo. Si bien en esta ocasión los resultados se presentaron a través de gráficas, la asociación realizó el conteo desde inicios del 2026 y cuenta con información detallada que los respalda.

$!Desde la trinchera: Comparten estadísticas sobre el teatro independiente que hubo en Saltillo en 2025

Esto a su vez se suma a otros esfuerzos de compañías independientes de otras partes de Coahuila, México y el mundo que se presentaron en la ciudad y que también abonaron al enriquecimiento de la escena local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Teatro

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Elementos de diferentes instituciones de seguridad recibieron en Nuevo León una capacitación especializada, impartida por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX
Grecia Quiroz exigió la investigación de Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua

Grecia Quiroz exige carpeta de investigación contra funcionarios de Morena por homicidio de Manzo
Católicos rezan el rosario al tiempo que un sacerdote marca la frente de los fieles con ceniza durante la misa del Miércoles de Ceniza en la Iglesia del Divino Niño en Bogotá, Colombia.

Con el miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, una temporada de reflexión para los católicos

Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
La aplicación de comercio electrónico Shein se muestra en un smartphone frente a una pantalla con la bandera de la Unión Europea (parte trasera), en Berlín, Alemania.

Comisión Europea investigará a Shein por venta de artículos ilegales entre ellos ‘material de abuso sexual infantil’
Estas medidas gubernamentales contra las redes sociales y su funcionamiento se están intensificando para regular aspectos dañinos de estas.

España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA