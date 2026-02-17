$!Desde la trinchera: Comparten estadísticas sobre el teatro independiente que hubo en Saltillo en 2025

100 obras de teatro producidas por 56 compañías diferentes llenaron los escenarios de Saltillo durante el 2025, de acuerdo con un reporte emitido este lunes por la Asociación Cultural Rodas, parte de un esfuerzo anual que reconoce el trabajo de los artistas de la ciudad. La numeralia del teatro saltillense revela la gran actividad que se desarrolla año con año en la capital coahuilense, la gran mayoría de manera independiente e, incluso, a pesar de las dificultades y carencias laborales en el ámbito.

De acuerdo con los resultados de este ejercicio estadístico, en 2025 los saltillenses pudieron disfrutar de 57 producciones totalmente nuevas, mientras el resto se trataron de reposiciones que regresaron a escena debido a su popularidad o tradición. El reporte también revela los orígenes de las y los autores de dichas, de los cuales el 66 por ciento son locales, el 19 por ciento pertenecientes a otros estados de México y el 15 por ciento son dramaturgos internacionales.

Asimismo, se registró un total de 66 obras dirigidas por hombres, 29 por mujeres y 5 casos en los que las producciones contaron con una dirección mixta y colaborativa, además de que el 60 por ciento de los montajes fueron pensados para el público general, 23 para jóvenes y 16 para infancias. Rodas también compartió cuáles fueron algunas de las compañías más prolíficas del año, con Calaverita de Azúcar liderando en este aspecto al montar nada menos que 11 producciones distintas, seguidos del dicha asociación cultural y el Grupo Ecléctico de Teatro, así como Teatro Columna Cuatro e Imaginare Arte con 8 cada uno; con las compañías Fascinarte y JaJa Teatro presentado 6 y Cuarta Pared y Pico de Pato con 5. Mientras tanto, hubo un total de 35 grupos locales que aportaron a la actividad escénica saltillense con un montaje cada uno.

De igual manera se puede apreciar en el documento la presencia de las compañías saltillenses en otros estados del país a lo largo del año, como Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Veracruz, CDMX y Baja California, además de que hubo agrupaciones que llegaron a presentarse en Estados Unidos y España. Rodas A.C. realiza desde hace varios este ejercicio de estadística con el que se busca visibilizar la gran actividad escénica que hay en Saltillo, así como reportar con datos específicos cuántos y cuáles montajes fueron producidos en este periodo. Si bien en esta ocasión los resultados se presentaron a través de gráficas, la asociación realizó el conteo desde inicios del 2026 y cuenta con información detallada que los respalda.