Dramafest llega a Saltillo con una premiada obra de teatro y talleres para artistas escénicos

Dani y Jimmy son dos personas que están marcadas por la pérdida. Su encuentro les dará una posibilidad para reconstruirse y abrirse una vez más al amor y a los vínculos humanos en la premiada obra “Dani y el profundo mar azul” que se presentará este lunes en Saltillo. El montaje estuvo nominada como Mejor Obra en los Premios de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro de México (ACPT) y ganó en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Adaptación. Escrita por John Patrick Shanley, con la dirección de Cristian Magaloni y las actuaciones de Samantha Coronel y Xavier García, se presentará en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler como parte del festival Dramafest. Organizado por la Secretaría de Cultura de México y la compañía Teatro de Babel, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila a través del programa de Profest, este evento traerá al estado montajes y talleres para artistas escénicos.

“Cristian Magaloni [...] consigue de una forma, incluso incómoda, que nos encariñemos profundamente con estos personajes que en el fondo, ellos y nosotros, sabemos que no constituyen el ideal de relación sana y funcional, pero no podemos evitar querer verlos ganar, aún si su amor es pretendido”, escribió el crítico de teatro Iván Pasillas, miembro de la ACPT, en marzo de este año sobre la temporada que la obra tuvo en la Ciudad de México. La función se llevará a cabo el lunes 5 de octubre en punto de las 20:00 en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La entrada es gratuita, al igual que el acceso a las demás actividades. DramaFest en Movimiento es un programa del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea DramaFest, creado en 2004 por Aurora Cano y Nicolás Alvarado y producido por Teatro de Babel. El proyecto promueve el intercambio entre artistas mexicanos y creadores de distintas comunidades teatrales del mundo.

Talleres para artistas escénicos Durante la tarde se llevarán a cabo en Saltillo dos talleres de profesionalización. El primero es el taller de creación escénica “La máquina del concepto”, impartido por Raquel Araujo Madera, que abordará herramientas de investigación y composición a partir de la relación entre cuerpo, territorio y memoria. Será de 17:00 a 20:00 horas, en el Teatro de Cámara Otilio González, en Rectoría de la UAdeC. Asimismo Samantha Coronel impartirá el taller de actuación “El recuerdo como mapa, mirar hacia afuera para encontrarme”,centrado en el cuerpo, la memoria, el movimiento, la escucha y la relación con el espacio. Su horario es de 9:00 a 13:00 horas, en el Edificio de Grupos y Talleres de la UAdeC. Estas mismas actividades se llevará a Torreón los días 7 y 8 de octubre, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Educación.

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