El Fandango en el Desierto vuelve con talleres de zapateado y una gran fiesta en Saltillo

El pasado 13 de septiembre la cultura veracruzana encendió el corazón saltillense con el primer Fandango en el Desierto, un evento que trajo el son jarocho al norte, con música, comida y baile para dar y regalar y su segunda edición está a la vuelta de la esquina.

Este sábado 1 de noviembre el colectivo volverá al Centro Cultural Casa Rosa para ponerle sabor a la tarde con otro fandango precedido por más talleres para quienes deseen familiarizarse con el zapateado y la jarana antes de la fiesta.

“Ahora se integraron más talleres [...] Hicimos un poquito más robusto el programa, a diferencia de la primera edición. Lo que esperamos es poder facilitar u otorgar algunas herramientas base para la ejecución del fandango en sí, lanzando la convocatoria para músicos, bailarines y bailarinas pero también gente que esté interesada en el son jarocho aunque no tenga una formación profesional”, explicó Halenia Aguilar, integrando del Fandango en el Desierto.