EL MET de Nueva York prepara una exposición sobre los dioses mayas

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York (Met) presentará a finales de este año una amplia exposición de arte maya que ahondará en las “vidas de los dioses” a través de más de un centenar de “obras maestras” y piezas recientemente descubiertas en lo que hoy es Guatemala, Honduras y México.

Así lo reveló este lunes el director del museo, Max Hollein, en un desayuno informativo para los medios en el que presentó la programación del resto del año y adelantó que “Lives of The Gods: Divinity in Maya Art”, prevista para el 21 de noviembre, es una muestra “poco común” y “que solo el Met podría organizar a este nivel”.

Hollein dijo que las cerca de 120 piezas, entre ellas miniaturas y cerámicas, exploran “el ciclo” de la vida de los dioses mayas en un “marco cosmológico” e incluye avances en la investigación que permiten “entender más profundamente” a los artistas de la época prehispánica e incluso identifican algunos de sus nombres.