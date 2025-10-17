$!El virtuosismo de la Compañía de Ópera de Saltillo se escuchará en Casa Purcell este sábado

En el canto la coloratura suele hacer referencia al “adorno” de una voz capaz de interpretar muchas notas en rápida sucesión; claro, manteniendo el volumen, claridad y entonación. Tal demostración técnica confirma el virtuosismo de quien canta y este sábado la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) mostrará de lo que sus integrantes son capaces. En el concierto “Fuego: Arias de Coloratura”, parte de su serie “Arjé”, dedicada a los cuatro elementos, solistas de la COSA interpretarán arias de Mozart, principalmente, además de Händel, Vivaldi y Rossini en una velada llena de chispas y explosiones musicales. “Es el canto del velocista y es muy espectacular, por eso se relaciona con la pirotecnia y el fuego”, explicó para VANGUARDIA su director, Alejandro Reyes-Valdés, sobre la propuesta que podremos escucha este sábado 18 de octubre en el Centro Cultural Casa Purcell.

En este evento podremos escuchar las voces de las sopranos Eva Morón, Keila Martínez, Judith Nuncio y el contratenor, Luis Caro, quien se incorporó recientemente al cuerpo de la compañía. “Eric Valdés ha estado trabajando minuciosamente con el elenco, sobre todo para conseguir esa pulcritud, esa claridad que requiere el repertorio. Nosotros decimos ‘está embarrado’ cuando algo así no está bien ejecutado, porque está sucio, entonces la coloratura está diseñada para que sea muy cuidada y es el principal punto de lucimiento”, explicó sobre la participación del pianista preparador y acompañante de este evento.

"Se ha estado trabajando de manera muy técnica. Si trasladamos la coloratura al plano de la interpretación no podemos abordarla desde el punto de vista emocional, finalmente hay que hacerlo pero primordialmente hay que enfrentarlo de manera técnica y así se ha hecho con cada integrante y un gran reconocimiento para Eric", agregó. Sobre la programación destacó arias conocidas como "Una voce poco fa" de "El barbero de Sevilla" de Rossini, "Tornami a vagheggiar" de Händel, que se sumarán a otras obras que representan un nuevo reto para los cantantes de la COSA. "Arias de Coloratura" se presentará este sábado a las 19:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y se pueden adquirir por medio de la plataforma Boletrix.