$!En ‘Des-territorios’ creadoras de Coahuila ‘abren la ventana’ a otras teatralidades

Vargas, por su parte, recordó que el Laboratorio tuvo su génesis en el taller que se impartió durante la MET. No todos los participantes continuarían en la siguiente etapa, que a través de una convocatoria reunió a quienes conforman el grupo actual, las cuales continuaron la preparación de la propuesta en dos residencias, en octubre y noviembre , antes de la demostración de su progreso en la ciudad lagunera.

“Veníamos haciendo teatro como convencionalmente lo conocemos. Todos estábamos haciendo lo que normalmente entendemos como teatro, con sus diferencias y poéticas. Llega el laboratorio y la Memoria del Instante, con el Seminario Otros Teatros, y eso nos abre (agarrando la metáfora que trae Mariana), la ventana, a voltear a ver otras formas de hacer teatro, de habitarlo, entonces el seminario no era teórico cien por ciento, sino un espacio de compartir las otras teatralidades desde casos de otras creadoras”, dijo Mace Medina sobre la experiencia total del laboratorio y las herramientas que les entregó.

El nombre, aclaran, no hace referencia a un borrado o negación del territorio, sino a un cuestionamiento del término y sus implicaciones sociales, emocionales o afectivas. El concepto, de hecho, pasó al centro de la discusión debido a las diferencias culturales entre los integrantes, que al ser superadas llevaron el detonante ante el público a través de la pieza.

“Yo soy de San Pedro y no me sentía muy cómoda en Saltillo y también fue como esa sensación de ‘ellos-yo’ y creo que en mi caso fue esta cuestión de lo que sentía en ese momento y cuando empezamos a platicar, a rebotar las ideas, empezaron a salir cosas con las que me sentí identificada con mis compañeros”, compartió Dalila González.