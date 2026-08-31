Entre lecturas, talleres y leyendas, se vivió el Festival Literario ‘La palabra del árbol’

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    Entre lecturas, talleres y leyendas, se vivió el Festival Literario ‘La palabra del árbol’

Amantes de la literatura acudieron este domingo 30 de agosto al Festival Literario ‘La palabra del árbol’ con motivo del festejo el día del abuelo en la Plaza Ateneo

La lectura es la capacidad del ser humano para llegar a la comprensión, la crítica, el conocimiento y la reflexión. Esta nos permite ponernos en contacto con lugares, gente costumbres y experiencias lejanas en el tiempo o en el espacio.

Por este motivo mediadores de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica, se unieron para celebrar el Día del Abuelo a través del festival literario “La palabra del árbol”, este domingo 30 de agosto en la Plaza Ateneo desde las 16:00 horas.

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El evento dio inicio con lecturas en voz alta de libros que se encontraban en el lugar los cuales fueron otorgados de manera gratuita al público que lo quisiera.

“Para nosotros es muy importante que la gente lea porque aprendemos muchas cosas, ayudamos a que vuelvan la gente a imaginar”, expresó Magdalena Hernández.

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Para continuar se realizó un taller para elaborar separadores a cargo de Alondra Fuentes, además se leyeron leyendas de Saltillo como “La campana castigada” ,”Mónico y las brujas” y “La taconera”, entre otras, del cuadernillo de Alas del Desierto. también se invitó a los presentes a contar otras leyendas o datos curiosos sobre nuestra ciudad.

En un ambiente totalmente familiar, para ambientar el baile colectivo se escucharon canciones como “Jugo de piña” y “Perfume de gardenias “ al ritmo de la marimba.

El evento finalizó CON un slam poético y malabares entre los emprendimientos que estuvieron presentes para vender sus productos relacionados con la lectura, como separadores artesanales, libros nuevos y de segunda mano.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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