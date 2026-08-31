$!Entre lecturas, talleres y leyendas, se vivió el Festival Literario ‘La palabra del árbol’

La lectura es la capacidad del ser humano para llegar a la comprensión, la crítica, el conocimiento y la reflexión. Esta nos permite ponernos en contacto con lugares, gente costumbres y experiencias lejanas en el tiempo o en el espacio. Por este motivo mediadores de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica, se unieron para celebrar el Día del Abuelo a través del festival literario “La palabra del árbol”, este domingo 30 de agosto en la Plaza Ateneo desde las 16:00 horas.

El evento dio inicio con lecturas en voz alta de libros que se encontraban en el lugar los cuales fueron otorgados de manera gratuita al público que lo quisiera. “Para nosotros es muy importante que la gente lea porque aprendemos muchas cosas, ayudamos a que vuelvan la gente a imaginar”, expresó Magdalena Hernández.

Para continuar se realizó un taller para elaborar separadores a cargo de Alondra Fuentes, además se leyeron leyendas de Saltillo como “La campana castigada” ,”Mónico y las brujas” y “La taconera”, entre otras, del cuadernillo de Alas del Desierto. también se invitó a los presentes a contar otras leyendas o datos curiosos sobre nuestra ciudad. En un ambiente totalmente familiar, para ambientar el baile colectivo se escucharon canciones como “Jugo de piña” y “Perfume de gardenias “ al ritmo de la marimba. El evento finalizó CON un slam poético y malabares entre los emprendimientos que estuvieron presentes para vender sus productos relacionados con la lectura, como separadores artesanales, libros nuevos y de segunda mano.

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