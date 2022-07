$!Entre penumbras ‘Las Vampiras Morales’ continúan su camino a las 100 representaciones

La obra escrita por Hugo Argüelles, que cuenta la historia de un par de hermanas, María Adelfa y Rosa Fulvia, señoritas de las de antes pero con harto dinero, y un par de pretendientes que están detrás del billete más que de sus carnes, se montó originalmente en Saltillo a finales de los 80’s por el director Alejandro Santiex, pero tras una temporada no tan exitosa el actor Homero Craig tomó el proyecto en sus manos y con fe en el humor y la riqueza del texto lo llevó hasta donde está hoy.

“Es una obra que me trae muchos recuerdos, porque la he estado haciendo desde hace mucho tiempo. Me recuerda todo el trabajo que hice con Alejandro Santiex, y sigo creciendo con esta obra, sigo creciendo como actor. Me gusta mucho hacer ‘Las Vampiras’, amo hacerlas. Porque es un texto precioso, bien escrito, de los grandes maestros de la dramaturgia mexicana”, comentó Craig en entrevista con VANGUARDIA al término de la función.

Esa noche la lluvia amenazaba con ser un rival sonoro para la obra, pero amainó poco después de las 20:00 horas, antes de que comenzara el espectáculo. Pero no pasó ni media hora cuando se cortó la energía eléctrica. Y aunque hubo un par de momentos en que parecía que volvería, para cuando terminó el primer acto, tanto Craig, quien interpreta a Rosa Fulvia, como Gabriel Neaves, quien encarna a María Adelfa, salieron al escenario para poner a discusión del público si continuarían o no.