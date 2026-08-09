$!Entre poesía y cuentos cortos, Eduardo Tovar presenta su libro ‘Los poetas no tienen musa‘

El escritor saltillense Eduardo Tovar presentó el pasado viernes 7 de agosto, en el restaurante Malasaña a las 19:00 horas, su publicación más reciente titulada “Los poetas no tienen musa”, en un evento que reunió a los lectores, amigos y familiares del autor. La historiadora Mildred Salazar participó comentando el libro. Habló sobre temas históricos en torno a los escritos y los poemas, además de las antiguas formas de mostrar la literatura y de cómo percibimos a las musas a lo largo del tiempo. También se contó con la presentación el artista plástico Maki Barsaly, encargado de diseñar la portada del libro, quien brindó su experiencia a los presentes sobre su proceso creativo y sus dificultades que lo llevaron al resultado.

En su intervención el autor habló sobre lo que significaba el escrito para él y cómo lamentablemente las personas hemos perdido la capacidad de asombro de las historias terroríficas que se viven día a día. El libro se compone de poemas de amor y erotismo envueltos en la cotidianidad, además de cuentos cortos y fábulas. “La gente de Saltillo se ha quedado totalmente apática, ya no se emociona, ya no se sorprende todo es monótono, no les sorprende nada”, comentó Tovar.

El autor cuenta que son vivencias de distintas personas, y decide retomarlas para que no queden en el simple olvido, busca que estos cuentos y poemas con este libro sigan con vida. Para finalizar la presentación del libro se realizó la venta de ejemplares y una degustación de aperitivos para los presentes.

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