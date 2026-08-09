Entre poesía y cuentos cortos, Eduardo Tovar presenta su libro ‘Los poetas no tienen musa‘

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    Entre poesía y cuentos cortos, Eduardo Tovar presenta su libro ‘Los poetas no tienen musa‘

Eduardo Tovar escritor saltillense presenta su segunda publicación ‘Los poetas no tienen musa‘ este 7 de agosto en el restaurante Malasaña

El escritor saltillense Eduardo Tovar presentó el pasado viernes 7 de agosto, en el restaurante Malasaña a las 19:00 horas, su publicación más reciente titulada “Los poetas no tienen musa”, en un evento que reunió a los lectores, amigos y familiares del autor.

La historiadora Mildred Salazar participó comentando el libro. Habló sobre temas históricos en torno a los escritos y los poemas, además de las antiguas formas de mostrar la literatura y de cómo percibimos a las musas a lo largo del tiempo. También se contó con la presentación el artista plástico Maki Barsaly, encargado de diseñar la portada del libro, quien brindó su experiencia a los presentes sobre su proceso creativo y sus dificultades que lo llevaron al resultado.

En su intervención el autor habló sobre lo que significaba el escrito para él y cómo lamentablemente las personas hemos perdido la capacidad de asombro de las historias terroríficas que se viven día a día. El libro se compone de poemas de amor y erotismo envueltos en la cotidianidad, además de cuentos cortos y fábulas.

La gente de Saltillo se ha quedado totalmente apática, ya no se emociona, ya no se sorprende todo es monótono, no les sorprende nada”, comentó Tovar.

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El autor cuenta que son vivencias de distintas personas, y decide retomarlas para que no queden en el simple olvido, busca que estos cuentos y poemas con este libro sigan con vida.

Para finalizar la presentación del libro se realizó la venta de ejemplares y una degustación de aperitivos para los presentes.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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