$!‘Epidemia de Bondad’: Una colección sobre el lado bueno de la humanidad

“Busqué si había algo en español y no encontré. Con La Liga de la Leche viajé por toda Latinoamérica, me gustaba ir a las bibliotecas y librerías y no encontraba ningún libro sobre bondad y se me ocurrió hacer uno pero con anécdotas de nuestra gente, de nuestra cultura latina”, contó la autora.

El libro acompaña con refranes sobre bondad las historias que los alumnos de la Normal Superior “le daban” a Rita, quien enseñó ahí durante 28 años. A estos se suman otros tantos relatos que coleccionó por todas partes del mundo.

Los actos, que recorren distintas épocas y culturas, son tan sencillos como el de la joven hidalguense que hizo feliz a su abuela obsequiándole jabón o decisiones que salvaron vidas, como la del soldado alemán que condonó a un contrario con diarrea durante un enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial.