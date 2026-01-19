EU podría exigirle a México frenar inversiones de China para mantener el T-MEC: especialistas

Cada vez hay más señales que indican que EU podría incluir en la renegociación del T-MEC que México y Canadá frenen la inversión de empresas chinas que busquen establecer fábricas en la región, advirtieron especialistas en inversión extranjera.

Por ejemplo, Sergio Reséndez, director regional de Colliers, citó el caso reciente de una empresa china que les tocó asesorar, la cual ya había elegido a Monterrey para establecer una planta de producción, pero el proyecto se cayó porque el Gobierno estadounidense impidió que llegara el financiamiento que vendría de Nueva York.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países

”Nosotros teníamos una transacción muy grande que íbamos a hacer con unos chinos en diciembre y el Gobierno de EU canceló la traída de capital a México y se nos cayó la operación”, aseguró.

”Era una operación de 260 millones de dólares, la empresa era del sector automotriz, que venía para Monterrey, ya estaban todos los acuerdos, pero a la hora de cerrar el trato, el Gobierno de EU no permitió que trajera el capital hacia México... les detuvo el dinero en Nueva York”.

Reséndez explicó que como ese fondeo estaba en el sistema financiero del vecino país, tenía que ser revisado por la Cámara de Compensación para averiguar el origen y destino, y cuando detectaron que la empresa era china, lo rechazaron.

Otro caso en el que el Gobierno de EU puso presión fue el dado a conocer la semana pasada por Bloomberg, para que accionistas de la china Sinochem reduzcan su participación como inversionistas o salgan de la empresa de llantas Pirelli.

Jorge Guajardo, socio del la consultora DGA Group, aseveró que cada vez escucha más que el tema central será China y no sólo se enfocará en la imposición de aranceles, sino también que se busca frenar la inversión de ese país en México.

”Si son de dueños chinos va a ser problemático, por ejemplo, el tema de Pirelli, en donde EU pidió que los chinos se salgan como inversionistas, porque no quieren que los chinos estén involucrados en la cadena de autopartes y eso es importante para México, porque México sí les está dando cabida aquí”, expuso.

El también ex Embajador de México en China durante el sexenio de Felipe Calderón dijo que es principalmente en el sector automotriz en donde EU no quiere que vengan a instalarse los chinos, aunque afirmen que sólo van a desarrollar proveeduría nacional.

”China va a ser un factor esencial en la negociación (del T-MEC), el principal diría yo”.

INTERÉS MODERADO

Mientras está la incertidumbre de qué se revisará en el T-MEC, Reséndez precisó que los inversionistas chinos siguen interesados en venir a México, pero hay menor movimiento que cuando se registró el auge del nearshoring.

Por ejemplo, Colliers llegó a traer 40 proyectos en negociación, pero de esa cifra sólo 12 empresas siguen activas en etapa de análisis, el resto está en espera de los resultados de la revisión del T-MEC.