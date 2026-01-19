Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas

/ 19 enero 2026
    Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas
    Leonardo Ariel Escobar Barrios dio su versión de los hechos y dijo que fue golpeado por la Guardia Nacional. ESPECIAL

Leonardo Ariel Escobar Barrios habló sobre su desaparición 15 días atrás

MONTERREY, NL.- Tras haber sido localizado en un centro de rehabilitación de Juárez luego de 15 días desaparecido, en Nuevo León, el catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios dio su versión de los hechos y dijo que fue golpeado por la Guardia Nacional, internado en una celda y vagó varios días desorientado hasta que recibió ayuda del personal de un anexo.

El hombre, de 42 años, ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de la IBERO Puebla y destacó que debido a la golpiza sufrió la quebradura de tres costillas.

Calificó de extraña toda la situación que vivió y que le imposibilitó seguir su camino, ya que su estancia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey era apenas de tres horas para tomar un vuelo a la Ciudad de México.

“Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca a la cual fui llevado por la Guardia Nacional, antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo cual me generó una fractura de tres costillas, lo cual ya fue comprobado médicamente”, compartió.

El profesor arribó el 31 de diciembre al Aeropuerto Internacional de Monterrey en donde fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y entregado a la policía de Apodaca por una falta administrativa.

“Estuve tres días en una celda, luego de estos tres días fui liberado. Se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado, traté de acercarme hacia el Aeropuerto de Monterrey, tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible”, expuso.

Agregó que al arribar a la terminal aérea fue despojado de sus pertenencias.

“Esto me imposibilitó poder seguir viajando. Llegó un punto en donde fui inadmitido al Aeropuerto de Monterrey por razones que desconozco y total solo pude pasar una noche en el Aeropuerto de Monterrey, luego me vi obligado a deambular por las inmediaciones”, narró.

Sostuvo que después la policía comenzó a alejarlo del lugar y comenzó a vagar hasta dormir entre la maleza y pasar días sin tomar alimento y agua.

“Estuve cuatro días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia”, dijo.

Señaló que fue orillado a una situación de calle por eso fue confundido por personal del centro de rehabilitación.

“Afortunadamente, después de muchos días, fui rescatado, porque debo de decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, ellos me confunden con un habitante de calle”, mencionó.

Afirmó que en ese lugar permaneció 10 días en una total inconsciencia.

“Yo no recuerdo dicha inconsciencia, pero ellos dicen que durante estos días nada más tuve mutismo, no hablé, no di detalles de mi identidad y nada más tomé agua, durante estos días. Finalmente, el día 15 recobró mi conciencia”, compartió.

Dijo que cuando se encontraba haciendo un plan para revelar su identidad y salir de ahí se registró el operativo de búsqueda para localizarlo.

“Fui rescatado por la Fiscalía local”, estableció.

Sin embargo, señaló una serie de irregularidades en su caso:

- La falta de registro de su detención en el Registro Nacional de Detenidos.
- Nunca se le informó de los derechos de su detención.
- Falta de asistencia médica, a pesar de su condición, tanto en las celdas de Apodaca como en el propio Aeropuerto Internacional de Monterrey.
- Discriminación por parte de las autoridades.

