Estos son los libros a los que debes echar un ojo en 2026
Desde Salman Rushdie hasta los ganadores del Nobel de Literatura, así como algunas publicaciones póstumas, destacan entre las novedades que llegarán este año a las librerías
Este 2026 son grandes las apuestas literarias que llegarán a las librerías del mundo, opciones que aquí te compartimos para que estés al pendiente de las editoriales y ferias del libro y no te pierdas la oportunidad de leer a estas grandes plumas.
Luego de sobrevivir a un atentado más en su contra, el escritor Salman Rushdie regresa con “La penúltima hora” (Random House), un compendio de cinco relatos de ficción que completan un recorrido por India, Inglaterra y Estados Unidos, los países donde ha vivido.
También la Nobel de Literatura de 2024, la surcoreana Han Kang, que dominó las estanterías con “La Vegetariana”, ahora publica “Tinta y sangre” (Random House), una novela de misterio protagonizada por un detective tenaz en medio de una historia de amor entre dos mujeres.
Además, Fernando Aramburu presenta en “Maite” (Tusquets) a dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad, una novela enmarcada en los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Otros destacados son “Casos reales” (Alfaguara) de Yasmina Reza, “August” (Asteroide), de Christa Wolf; “La edad ridícula” (Minúscula), de Maryam Madjidi; “El pozo” (Destino), de Hye-young Pyun, y “Kiev” (Tusquets), de Elena Kostioukovitch.
Con la publicación de Tinta y sangre (Random House) en el primer trimestre de 2026, serán seis las novelas de Han Kang disponibles en español, todas traducidas por Sunme Yoon.— Javier Munguía (@javiermunguia_) November 15, 2025
"Ha pasado un año desde la muerte de In-ju, una artista plástica de renombre, en un trágico accidente... pic.twitter.com/Ye0eb7rBYx
Mientras tanto, de Latinoamérica llegarán “Nadie me verá llorar” (Random House), lo nuevo de la mexicana ganadora del Pullitzer, Cristina Rivera Garza; “Los golpistas”, de Jaime Bayly, y “Todo por la patria”, de Martín Caparrós (ambas en Galaxia); “La última actriz” (Seix), de Tamara Tenenbaum, o “Las nerviosas” (Caballo de Troya), de Rosa Chávez Yacila.
Otros autores latinoamericanos que publicarán el próximo trimestre son Félix G. Modroño con “Tierra de sueños” (Destino); Roberto Chuit con “Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores” (Alfaguara); Melba Escobar con “Las huérfanas” (Temas de Hoy), o Elisa Díaz Castelo con “Malacría” (Sexto Piso).
Por su parte destaca un compendio de poemas y cartas inéditos de Reiner Maria Rilke, a cargo de Lumen bajo el título de “Sonetos a Orfeo”, que traerá de vuelta a este destacado autor, así como “Sinceramente” (Salamandra), el último poemario de Margaret Atwood.
Y en el cuento serán novedad “En el camping” (Anagrama), de Soledad Puértolas; “Nunca cruces ese umbral” (Anagrama), de Mariana Enríquez; “Territorios” (Páginas de Espuma), de David Roas; “En agosto de 1995 juraron amarse hasta la muerte y ahí siguen sin morirse” (Blackie), de Jorge de Cascante, y “Cerillas Garibaldi” (Galaxia), de Julià Guillamon.
Con información de EFE