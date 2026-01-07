$!Estos son los libros a los que debes echar un ojo en 2026

Este 2026 son grandes las apuestas literarias que llegarán a las librerías del mundo, opciones que aquí te compartimos para que estés al pendiente de las editoriales y ferias del libro y no te pierdas la oportunidad de leer a estas grandes plumas. Luego de sobrevivir a un atentado más en su contra, el escritor Salman Rushdie regresa con “La penúltima hora” (Random House), un compendio de cinco relatos de ficción que completan un recorrido por India, Inglaterra y Estados Unidos, los países donde ha vivido.

También la Nobel de Literatura de 2024, la surcoreana Han Kang, que dominó las estanterías con “La Vegetariana”, ahora publica “Tinta y sangre” (Random House), una novela de misterio protagonizada por un detective tenaz en medio de una historia de amor entre dos mujeres. Además, Fernando Aramburu presenta en “Maite” (Tusquets) a dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad, una novela enmarcada en los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Otros destacados son “Casos reales” (Alfaguara) de Yasmina Reza, “August” (Asteroide), de Christa Wolf; “La edad ridícula” (Minúscula), de Maryam Madjidi; “El pozo” (Destino), de Hye-young Pyun, y “Kiev” (Tusquets), de Elena Kostioukovitch.

Con la publicación de Tinta y sangre (Random House) en el primer trimestre de 2026, serán seis las novelas de Han Kang disponibles en español, todas traducidas por Sunme Yoon.



"Ha pasado un año desde la muerte de In-ju, una artista plástica de renombre, en un trágico accidente... pic.twitter.com/Ye0eb7rBYx — Javier Munguía (@javiermunguia_) November 15, 2025