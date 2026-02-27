Sheinbaum rechaza que eliminar el PREP sea ‘ocurrencia’ y defiende cómputo distrital

CDMX.- Luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtiera que la eventual desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) como parte de la reforma electoral representaría un reto inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la propuesta no es producto de una “ocurrencia”, sino un planteamiento trabajado y analizado.

En el contexto inmediato, la mandataria explicó que, si el cómputo distrital comienza a realizarse desde el primer momento de la jornada electoral, se podría contar con resultados oficiales en menor tiempo, lo que modificaría la necesidad de un mecanismo preliminar como el PREP.

“Pues no estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento, se tendrá un resultado oficial más pronto. Es distinto”, afirmó, al responder a los señalamientos sobre la viabilidad operativa del cambio.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país. “No es una propuesta de ocurrencias, es una propuesta bien trabajada, bien analizada, y que recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, dijo.

Como antecedente de su argumentación, sostuvo que el objetivo es fortalecer la certeza y la eficiencia del sistema electoral mediante ajustes en los tiempos y procedimientos de cómputo, de modo que el conteo oficial avance con mayor rapidez.

Tras la postura expresada desde el INE sobre el papel del Instituto para dar tranquilidad, la Presidenta insistió en la realización de los cómputos distritales como eje del rediseño. “Finalmente, si se hacen los cómputos a tiempo, pues no tendría ningún problema. Respeto mucho la opinión de la presidenta del INE, pero en este caso recuperamos las propuestas de distintos sectores de la sociedad y lo incorporamos en la reforma”, señaló.

El planteamiento se mantiene en discusión dentro de la agenda de reforma electoral, con el debate centrado en los mecanismos para informar resultados, los tiempos del cómputo y el alcance de los cambios propuestos para el modelo de organización electoral.