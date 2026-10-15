$!Estudiantes de Psicología marcan hito académico con el lanzamiento de la revista ‘Synapsis’

Con el propósito de crear un espacio para estudiantes, miembros del cuerpo estudiantil de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzaron el primer número de la revista ‘Synapsis’. El proyecto tiene el objetivo de “incentivar no solamente la lectura [...] sino crear un espacio donde, quienes tienen talento y que a lo largo de la licenciatura hacen trabajos de investigación [...] puedan compartir con la comunidad”, comentó una de las integrantes del equipo. Dentro de la presentación de la revista, se destacó que solamente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y esta Facultad de Psicología poseen una gaceta independiente a la institucional, lo que representa un logro de alto valor académico.

El equipo detrás de ‘Synapsis’ incluye el esfuerzo de numerosos integrantes, quienes demostraron su compromiso y dedicación al aprender sobre diseño, programación, redacción y edición de artículos, entre otras tareas. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA PROMESA DE ‘SYNAPSIS’ Al ser un proyecto elaborado por estudiantes y dirigido hacia la misma comunidad, el comité de la revista de psicología prioriza la libertad de expresión, ya que no solo aceptan trabajos académicos o investigaciones, sino que hay apertura para publicar reseñas y opiniones. Por lo mismo, se hizo hincapié en la brecha que delimita el orden institucional que dicta la casa de estudios.

CONVOCATORIAS ‘Synapsis’ ya cuenta con una página web totalmente funcional (synapsismag.com), donde los usuarios podrán encontrar fácilmente las secciones: academia, facultad, cultura, deportes y sociedad. Asimismo, hay un apartado para convocatorias, donde estudiantes y profesores pueden enviar sus propuestas junto a sus datos personales para participar en el siguiente lanzamiento. La revista también tiene una cuenta de Instagram, donde mantienen a sus lectores actualizados sobre las dinámicas planeadas, como las ponencias que próximamente se estarán organizando.

Algunos de los estudiantes detrás de ‘Synapsis’ son Sayd Valdez, Gera Ponce, María Hernández, Camila Cuevas, Gael Navejar y Jesús Andrade, quienes colaboran con el apoyo del Dr. José González Tovar, director de la Facultad de Psicología.

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