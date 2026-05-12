Exposición revela el lado moderno y vanguardista de Frida Kahlo y Diego Rivera

La muestra, inaugurada este fin de semana en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, incluye réplicas y piezas originales de los muebles que la pareja poseyó en esa construcción en la década de 1930.

El público está acostumbrado a la cualidad surrealista y ligada a la artesanía tradicional mexicana de la obra de Frida Kahlo , así como a la militancia socialista de su esposo muralista Diego Rivera, pero pocas veces los ha visto en su contexto en relación a las vanguardias artísticas de su época que los vinculan con la Bauhaus y el funcionalismo que se exaltan en la exposición “Studio Evolución. Diseño y vanguardia en la casa de Frida Kahlo” .

La casa estudio fue comisionada al arquitecto mexicano Juan O’Gorman tras una larga estancia de la pareja en Estados Unidos, en la que fueron influidos por el diseño modernista característico de la época.

UNA CASA ESTUDIO

Muchos visitantes a la Ciudad de México identifican la famosa Casa Azul de Coyoacán en la que nació y creció Kahlo y en la que vivió estando casada con Rivera. Recientemente abrió sus puertas al público el Museo Casa Kahlo, de fachada roja, la residencia en la que vivió la familia de la pintora después de que ella se casó con Rivera, y en la que también solía pasar tiempo Kalo.

La casa estudio es distinta y está en la zona de San Ángel. La caracteriza un pequeño puente que une una casa azul de Kahlo con una casa roja de Diego. En ese espacio habitaron en la década de 1930 y fue un sitio muy fértil para Kahlo, quien realizó en él pinturas como “Lo que el agua me dio”, además de tener una nutrida vida social.

“Él (Rivera) dice que es la mejor manera de vivir, porque cuando queramos estar juntos lo vamos a estar porque queremos y cuando nos separemos va a ser también por gusto. Y la realidad es esa, sí se separaban, pero nunca del todo, siempre estaban unidos”, dijo el curador Mariano Meza Marroquín en entrevista con The Associated Press sobre esta peculiar casa dividida y al mismo tiempo unida en dos.

Las réplicas de los muebles en la casa estudio de Kahlo se presentan por primera vez tal y como ella los dispuso, con fotografías originales de la época en las que fueron documentados. En las fotografías también se puede ver un cuadro de cactus que le regaló Rivera a Kahlo y un Kandinsky que adornaba su pequeña sala. La muestra también incluye objetos personales de Kahlo, como botellas de perfume y un caballete que las autoridades del museo identificaron recientemente que usaba cuando tenía que pintar en cama por sus dolencias físicas. Antes se pensaba que era una silla y estaba en el estudio de Rivera.

“Los muebles no solo le acompañan, sino que también le dan una idea de cómo es que puede ella amueblar y sentirse a gusto en un espacio”, dijo Meza Marroquín.

El museo aportó de su colección dos sillones verdes, un perchero y un escritorio originales.

Las réplicas fueron creadas a lo largo de un año por Taller Nacional, una firma de diseño mexicana joven, que realizó las sillas y la mesa del comedor, un carrito de diseño, una credenza (consola), lámparas y mobiliario de la sala de la casa estudio de Kahlo.

STUDIO EVOLUCIÓN

La marca mexicana Studio Evolución, creada por el diseñador francés Gastón Chaussat, fue una de las primeras en introducir a México la estética funcionalista de la escuela Bauhaus en una fusión de diseño industrial e interiorismo moderno.

Sus creaciones fueron retratadas en cine, así como en múltiples publicaciones publicitarias de la época; se vendían a través de la tienda departamental El Palacio de Hierro y también llegaron al Palacio de Bellas Artes, otra construcción con un interior característico de México en esos años 1930.

Los curadores de la exposición en la casa estudio señalaron que hay indicios que señalan un posible diseño exclusivo para Kahlo y Rivera de una silla tubular con forro de mezclilla azul que fue plasmada por Rivera en el “Retrato de Paul Antebi” de 1955. La pareja poseyó seis sillas de ese modelo y todavía sobreviven algunas que se pueden ver en la sección de exposición permanente en el estudio de Rivera, rodeadas de figuras de papel maché y pigmentos que usó el pintor.

OTRA CASA MODERNA PARA UNA KAHLO SEPARADA

La casa estudio resultó demasiado rígida en su funcionalismo para Kahlo, por lo que Rivera comisionó una casa moderna, aunque más tradicionalista, ubicada en la avenida Insurgentes 432, en la colonia Roma Sur, diseñada por el despacho Arozena y Gómez Robleda y realizada bajo la dirección del arquitecto Xavier García Lascurain.

La casa de Insurgentes estaba lista cuando la pareja vivió un periodo de separación entre 1934 y 1936, en el que Kahlo la habitó sola. Por años se pensó que se trataba de un apartamento, pero en la exposición se muestran los planos de la casa dirigidos a Rivera y una maqueta de la construcción, así como fotografías de la pareja en el inmueble (aunque estaban separados, Rivera iba a visitar a Kahlo).

Esa casa fue amueblada con creaciones de Studio Evolución. La pareja se reconcilió y la vendió a finales de la década de 1930. Con el dinero obtenido compraron el terreno que actualmente alberga el Anahuacalli, la construcción de inspiración prehispánica donde se presenta la colección de piezas arqueológicas de Rivera.

Años después, la casa de Insurgentes fue demolida.