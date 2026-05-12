La Orquesta Metropolitana de Saltillo celebra su 2.º aniversario con concierto de gala

La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) celebrará su segundo aniversario con un concierto conmemorativo como parte de su Temporada 2026. El evento se realizará el próximo viernes 22 de mayo a las 20:15 horas en el Museo de las Aves de México, con un programa dedicado a obras para cuerdas de destacados compositores internacionales.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, extendió la invitación a la ciudadanía para asistir a esta presentación especial, que estará bajo la dirección artística de la maestra Natalia Riazanova.

El repertorio preparado para esta velada contempla piezas emblemáticas de la música clásica escritas para orquesta de cuerdas. Entre ellas destaca la interpretación de la Sinfonía de Cámara Op. 110a de Dmitri Shostakovich, adaptación realizada por Rudolf Barshái a partir del Cuarteto de cuerdas número 8, composición creada en 1960.

También se presentará la Sinfonía número 8 en do menor de William Herschel, compositor, organista y director ampliamente reconocido no solo por su trabajo musical, sino también por sus contribuciones científicas.