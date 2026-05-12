La Orquesta Metropolitana de Saltillo celebra su 2.º aniversario con concierto de gala

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    La Orquesta Metropolitana de Saltillo celebra su 2.º aniversario con concierto de gala
    La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) celebrará su segundo aniversario con un concierto conmemorativo como parte de su Temporada 2026. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Bajo la dirección de Natalia Riazanova, la OMSA presentará un repertorio de cuerdas con obras de Shostakovich, Herschel y Suk este 22 de mayo en el Museo de las Aves

La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) celebrará su segundo aniversario con un concierto conmemorativo como parte de su Temporada 2026. El evento se realizará el próximo viernes 22 de mayo a las 20:15 horas en el Museo de las Aves de México, con un programa dedicado a obras para cuerdas de destacados compositores internacionales.

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El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, extendió la invitación a la ciudadanía para asistir a esta presentación especial, que estará bajo la dirección artística de la maestra Natalia Riazanova.

El repertorio preparado para esta velada contempla piezas emblemáticas de la música clásica escritas para orquesta de cuerdas. Entre ellas destaca la interpretación de la Sinfonía de Cámara Op. 110a de Dmitri Shostakovich, adaptación realizada por Rudolf Barshái a partir del Cuarteto de cuerdas número 8, composición creada en 1960.

También se presentará la Sinfonía número 8 en do menor de William Herschel, compositor, organista y director ampliamente reconocido no solo por su trabajo musical, sino también por sus contribuciones científicas.

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Para cerrar el concierto, la orquesta interpretará la Serenata para cuerdas en mi bemol mayor, Op. 6 de Joseph Suk, obra escrita en 1892 durante su etapa formativa con el compositor Antonín Dvořák.

El Instituto Municipal de Cultura informó que los boletos ya están disponibles con precios a partir de 100 pesos. Las entradas pueden adquirirse mediante la plataforma Boletrix.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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