Regresa a Saltillo Laura Esquivel, autora de ‘Como agua para chocolate’ para homenaje gastronómico

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Regresa a Saltillo Laura Esquivel, autora de ‘Como agua para chocolate’ para homenaje gastronómico
    El homenaje está liderado por la chef Ivonne Orozco, del restaurante “Las Delicias de mi General”. EFE

La noche del 04 junio en el Museo de las Aves de México, se preparará un menú estrechamente ligado a las recetas que aparecen en el libro

La reconocida autora Laura Esquivel publicó su obra literaria “Como agua para chocolate” en el año 1989, con la que nos regaló uno de los libros más representativos de la gastronomía del norte de México. Con su realismo mágico, a través de sus páginas, nos hace sentir y oler las recetas de “Tita”, personaje que a través de sus dones culinarios podía transmitir a sus comensales sus sentimientos.

El homenaje está liderado por la chef Ivonne Orozco, del restaurante “Las Delicias de mi General”, quien en entrevista para Vanguardia nos cuenta que la idea comenzó hace un año aproximadamente, cuando la autora visitó su restaurante y ella le prometió realizarle un reconocimiento en Saltillo. Fue en 2025 cuando la escritora acudió también a la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) para dar una charla.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/exposicion-paralelos-cercanos-llega-al-centro-cultural-vito-alessio-robles-con-entrada-gratuita-EG20627344

“Lo que queremos es brindarle un gran homenaje a una escritora que ha llevado nuestra gastronomía a todos lados del mundo a través de la literatura”, expresó Ivonne.

El homenaje se llevará a cabo este jueves 4 de junio en el Museo de las Aves de México, a partir de las 20:00 hasta las 02:00 horas, y tendrá una capacidad de 250 personas.

Los boletos costarán $1,350 pesos y estarán a la venta a partir de esta semana de manera física en el restaurante “Las Delicias de mi General”, en su ubicación de Lic. Juan Antonio de la Fuente Ote. 218, Zona Centro.

Se contará con la presencia de la autora. Habrá ciertas sorpresas durante la noche; el menú estará estrechamente ligado a las recetas que aparecen en el libro “Como agua para chocolate” y será ambientado con música principalmente norteña, contando con la participación de nuestro representativo fara fara.

También se tendrá la presencia de los vinos de “San Juan de la Vaquería” como vino de la casa y “Las Pudencianas” como vino conmemorativo representativo del municipio de Parras de la Fuente.

“Deseamos que ella sienta el cariño de Saltillo (...). Queremos regresarle a ella el haber puesto el nombre de Coahuila por todo el mundo en muchísimos idiomas”, detalló Ivonne.

Asimismo, se trabaja en conjunto con figuras destacadas de la ciudad como lo son Luisa Castilla, Cristina Guadarrama, Vianny Gallegos, el chef Guillermo González y Cynthia Pulido.

“Coahuila es un estado impresionante, se está abriendo camino por su gran gastronomía”, comentó la chef.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/clubes-de-lectura-en-saltillo-conoce-las-opciones-y-como-sumarte-PG20627181

Además, se cuenta con el apoyo del hotel boutique “La Gloria Mesón”, el cual estará a cargo del hospedaje de la autora Laura Esquivel. La propiedad cuenta con una arquitectura que data del siglo XVIII, ubicada en calle José María Morelos y Pavón 256, esquina con Ramos Arizpe, en el corazón del Centro Histórico de Saltillo.

Te recomendamos seguir las redes deVive tu Centroen las cuales se estarán publicando novedades sobre el evento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gastronomía
Homenajes
Escritoras

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco por muertes presuntamente relacionadas con sueros vitaminados.

Sonora ofrece 500 mil pesos de recompensa por médico acusado de muertes por sueros vitaminados
Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina.

Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna
La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026.

Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Legado. La franquicia ‘Fast &amp; Furious’ cuenta actualmente con once películas, y está previsto que Fast Forever, la última entrega de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028.

Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

Florentino Pérez confirmó que no dejará la presidencia del Real Madrid y anunció que volverá a presentarse a elecciones con su actual Junta Directiva.

Golpe de autoridad: Florentino Pérez reta a sus críticos y adelanta el futuro del Real Madrid