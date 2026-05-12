Regresa a Saltillo Laura Esquivel, autora de ‘Como agua para chocolate’ para homenaje gastronómico

El homenaje está liderado por la chef Ivonne Orozco, del restaurante “Las Delicias de mi General” , quien en entrevista para Vanguardia nos cuenta que la idea comenzó hace un año aproximadamente, cuando la autora visitó su restaurante y ella le prometió realizarle un reconocimiento en Saltillo. Fue en 2025 cuando la escritora acudió también a la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) para dar una charla.

La reconocida autora Laura Esquivel publicó su obra literaria “Como agua para chocolate” en el año 1989, con la que nos regaló uno de los libros más representativos de la gastronomía del norte de México. Con su realismo mágico, a través de sus páginas, nos hace sentir y oler las recetas de “Tita” , personaje que a través de sus dones culinarios podía transmitir a sus comensales sus sentimientos.

“Lo que queremos es brindarle un gran homenaje a una escritora que ha llevado nuestra gastronomía a todos lados del mundo a través de la literatura”, expresó Ivonne.

El homenaje se llevará a cabo este jueves 4 de junio en el Museo de las Aves de México, a partir de las 20:00 hasta las 02:00 horas, y tendrá una capacidad de 250 personas.

Los boletos costarán $1,350 pesos y estarán a la venta a partir de esta semana de manera física en el restaurante “Las Delicias de mi General”, en su ubicación de Lic. Juan Antonio de la Fuente Ote. 218, Zona Centro.

Se contará con la presencia de la autora. Habrá ciertas sorpresas durante la noche; el menú estará estrechamente ligado a las recetas que aparecen en el libro “Como agua para chocolate” y será ambientado con música principalmente norteña, contando con la participación de nuestro representativo fara fara.

También se tendrá la presencia de los vinos de “San Juan de la Vaquería” como vino de la casa y “Las Pudencianas” como vino conmemorativo representativo del municipio de Parras de la Fuente.

“Deseamos que ella sienta el cariño de Saltillo (...). Queremos regresarle a ella el haber puesto el nombre de Coahuila por todo el mundo en muchísimos idiomas”, detalló Ivonne.

Asimismo, se trabaja en conjunto con figuras destacadas de la ciudad como lo son Luisa Castilla, Cristina Guadarrama, Vianny Gallegos, el chef Guillermo González y Cynthia Pulido.

“Coahuila es un estado impresionante, se está abriendo camino por su gran gastronomía”, comentó la chef.