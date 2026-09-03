La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista, falleció en su casa de Nueva York a los 92 años, según informó su perfil de Instagram. La autora, nacida en Toledo (Ohio), falleció el miércoles 2 de septiembre “en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, indica el mensaje colgado en la red social. “El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, agrega.

Don’t let them re-write history: Gloria Steinem was a CIA asset who was tasked with subverting the feminist movement away from class-based analysis.



She founded the Independent Research Service that was funded by the CIA to spread anti-communist propaganda at youth festivals... https://t.co/nHkiOEbV3u pic.twitter.com/TYTKQ3wh4C — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) September 3, 2026

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años. Estudió Gobierno en la universidad estadounidense Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal. Trabajó como directora de la “Independent Research Service”, organización financiada por la CIA, donde colaboró esparciendo propaganda anticomunista en festivales, pero pronto se volcó en el periodismo como “freelance”, escribiendo en la revista “Esquire”, con temas que afectaban a las mujeres.

Ha muerto Gloria Steinem, agente de la CIA cuya misión era minimizar el debate socioeconómico en el feminismo. https://t.co/Joi1lZLUXt — Darina Martykánová (@DarinaMarty) September 3, 2026

En los años sesenta también colabora con la revista “Huntington Hartford’s Show” y se infiltra en el Playboy Club de Nueva York como “conejita” para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres. La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En redes sociales recordaron cómo su trabajo en la CIA y cómo sus políticas se alineaban con la agencia la convirtieron en una de las primeras representantes del “soft-power” de los Estados Unidos, esparciendo su ideología capitalista incluso en los discursos feministas, promoviendo una lucha por los derechos de las mujeres que no cuestionara al sistema económico.

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