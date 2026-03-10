Filarmónica del Desierto anuncia conciertos en Il Mercato: Habrá ‘música celta’ sinfónica

La explanada de Il Mercato volverá a llenarse de musica a partir de este jueves con el concierto “McAnna’s Band Sinfónico”, donde un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) y la banda de música celta se unirán para ofrecer una experiencia única. En el marco del Día de San Patricio, ambas agrupaciones presentarán un repertorio inspirado en esta música, con piezas originales de la banda liderada por Miguel Villarreal, así como un par de temas tradicionales irlandeses. “Este programa lo presentamos hace unos meses en Sinaloa”, explicó Villarreal a medios, “usamos instrumentos antiguos, el más raro que usaremos en esta ocasión es el bouzouki irlandés [...] La mayoría son composiciones propias, inspiradas en música celta e irlandesa, con unas danzas tradicionales irlandesas medievales”.

La agrupación está integrada por Noel Quintero, Enrique Marmisol, Diego Gutiérrez y Antonio Lajara, así como el propio Villarreal, la mayoría de ellos parte también de la OFDC. El concierto será gratuito a las 19:00 horas. Este es el primero de tres eventos que tendrán mensualmente en este espacio, como parte de una serie de conciertos que han realizado desde hace cuatro años, presentando repertorios alternativos que amplían lo que la orquesta ofrece a su público en Saltillo. “Los músicos tienen esta necesidad de reinventarse con ensambles distintos al de una orquesta sinfónica, entonces en ese sentido es muy rico musicalmente hablando, es una propuesta disruptiva y hemos tenido cantidad de géneros musicales”, explicó Natanael Espinoza, director de la OFDC, sobre esta serie de conciertos.