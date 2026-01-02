‘Finlandia’ la exitosa cinta sobre una historia ‘muxe’ llega al streaming
La película de Horacio Alcalá culmina su paso por festivales y salas de cine con este formato, acercando esta historia aún más al público mexicano
En 2021 su paso por los festivales estuvo lleno de éxitos y cuando llegó a las salas de cine de México en 2023 impactó a su público. Ahora, justo en el cambio de año, la película “Finlandia” llega al streaming gracias a Amazon Prime Video.
La película hispano-mexicana de Horacio Alcalá sigue a una comunidad de muxes —personas que se identifican como mujeres dentro de la cultura zapoteca en Oaxaca— tras un terremoto que las impacta a todas.
Con tres nominaciones al Ariel y premios y menciones en festivales nacionales e internacionales, esta cinta cuenta con las actuaciones de Cuahutli Jiménez, Noé Hernández, Ángeles Cruz y Leonardo Alonso, así como del actor Erick Israel Consuelo, quien compartió con VANGUARDIA su entusiasmo por compartir con una audiencia aún mayor este proyecto.
El personaje que interpreta Consuelo, Mariano, fue “todo un reto” para su carrera, al permitirle explorar otros límites como actor y ha sido una satisfacción que la propuesta haya tenido tan buena recepción, en particular por los temas que aborda.
Un año de trabajo
Además de la invitación a ver “Finlandia” en streaming, Erick también compartió que en 2025 participó en la ópera prima de Carlos Trujano “#Rats”, donde interpreta a un joven médico que se enfrenta a la corrupción y la falta de oportunidades, un proyecto que ya recorrió varios festivales nacionales e internacionales.
Asimismo, debutó como productor cinematográfico con el cortometraje “¿Recuerdas cuando estábamos enamorados?” dirigido Noé Hernández, protagonizado por Alberto Estrella y Raquel Menor y ganador del Premio a Mejor Pitch para Producción en Shorts México.
Esta nueva faceta, asegura, le ha permitido descubrir el otro lado de la industria y reconocer la labor de este rol cuyas artistas ni se imaginaba cuando solo se encontraba desde el banco de los actores.
Todo esto sin mencionar su participación en la serie de Telemundo —su primer proyecto en esa cadena— “La jefa”, disponible en ViX, además de que cerró el año con la segunda temporada del monólogo “El AmareSer o el Canto de la Selva”, obra escrita y dirigida por él en su debut como dramaturgo en 2024, con funciones en el Teatro la Capilla y que explora temas como la orfandad.