‘Finlandia’ la exitosa cinta sobre una historia ‘muxe’ llega al streaming

/ 2 enero 2026
    ‘Finlandia’ la exitosa cinta sobre una historia ‘muxe’ llega al streaming

La película de Horacio Alcalá culmina su paso por festivales y salas de cine con este formato, acercando esta historia aún más al público mexicano

En 2021 su paso por los festivales estuvo lleno de éxitos y cuando llegó a las salas de cine de México en 2023 impactó a su público. Ahora, justo en el cambio de año, la película “Finlandia” llega al streaming gracias a Amazon Prime Video.

La película hispano-mexicana de Horacio Alcalá sigue a una comunidad de muxes —personas que se identifican como mujeres dentro de la cultura zapoteca en Oaxaca— tras un terremoto que las impacta a todas.

Con tres nominaciones al Ariel y premios y menciones en festivales nacionales e internacionales, esta cinta cuenta con las actuaciones de Cuahutli Jiménez, Noé Hernández, Ángeles Cruz y Leonardo Alonso, así como del actor Erick Israel Consuelo, quien compartió con VANGUARDIA su entusiasmo por compartir con una audiencia aún mayor este proyecto.

El personaje que interpreta Consuelo, Mariano, fue “todo un reto” para su carrera, al permitirle explorar otros límites como actor y ha sido una satisfacción que la propuesta haya tenido tan buena recepción, en particular por los temas que aborda.

Un año de trabajo

Además de la invitación a ver “Finlandia” en streaming, Erick también compartió que en 2025 participó en la ópera prima de Carlos Trujano “#Rats”, donde interpreta a un joven médico que se enfrenta a la corrupción y la falta de oportunidades, un proyecto que ya recorrió varios festivales nacionales e internacionales.

Asimismo, debutó como productor cinematográfico con el cortometraje “¿Recuerdas cuando estábamos enamorados?” dirigido Noé Hernández, protagonizado por Alberto Estrella y Raquel Menor y ganador del Premio a Mejor Pitch para Producción en Shorts México.

Esta nueva faceta, asegura, le ha permitido descubrir el otro lado de la industria y reconocer la labor de este rol cuyas artistas ni se imaginaba cuando solo se encontraba desde el banco de los actores.

Todo esto sin mencionar su participación en la serie de Telemundo —su primer proyecto en esa cadena— “La jefa”, disponible en ViX, además de que cerró el año con la segunda temporada del monólogo “El AmareSer o el Canto de la Selva”, obra escrita y dirigida por él en su debut como dramaturgo en 2024, con funciones en el Teatro la Capilla y que explora temas como la orfandad.

Cine

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

