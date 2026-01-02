‘Finlandia’ la exitosa cinta sobre una historia ‘muxe’ llega al streaming

En 2021 su paso por los festivales estuvo lleno de éxitos y cuando llegó a las salas de cine de México en 2023 impactó a su público. Ahora, justo en el cambio de año, la película “Finlandia” llega al streaming gracias a Amazon Prime Video. La película hispano-mexicana de Horacio Alcalá sigue a una comunidad de muxes —personas que se identifican como mujeres dentro de la cultura zapoteca en Oaxaca— tras un terremoto que las impacta a todas.

Con tres nominaciones al Ariel y premios y menciones en festivales nacionales e internacionales, esta cinta cuenta con las actuaciones de Cuahutli Jiménez, Noé Hernández, Ángeles Cruz y Leonardo Alonso, así como del actor Erick Israel Consuelo, quien compartió con VANGUARDIA su entusiasmo por compartir con una audiencia aún mayor este proyecto. El personaje que interpreta Consuelo, Mariano, fue “todo un reto” para su carrera, al permitirle explorar otros límites como actor y ha sido una satisfacción que la propuesta haya tenido tan buena recepción, en particular por los temas que aborda.