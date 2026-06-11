Fotografía y Fútbol: Alejandro Pérez Cervantes expondrá junto a Annie Leibovitz en el Museo Nacional de Antropología

Esta semana la destacada fotógrafa Annie Leibovitz regresó a México tras décadas desde su última exposición en nuestro país, de la mano de una propuesta que se enmarca en el Mundial de Futbol y que llega acompañada de otra exhibición, esta colectiva, que incluye el trabajo de un artista saltillense. En el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México se inauguró la muestra “Futbol 2026 annie leibovitz”, la cual une a los mundiales de 1986 y del presente año a través de la lente de esta artista, que retrató a astros del balompié.

A la par, también se exhiben las obras ganadoras y seleccionadas del Concurso Fotografía y Futbol, convocado por la Fundación Televisa, y entre las cuales se encuentra la pieza “Pregúntale al polvo” de Alejandro Pérez Cervantes, artista, escritor, fotógrafo y profesor saltillense. “Esta fotografía fue realizada en la periferia sur de Saltillo, en unas canchas de la liga amateur. Es una fotografía a la que le tengo mucho cariño porque refleja el gusto y la práctica popular del fútbol en un contexto como el de nosotros, de una ciudad del Norte de México [...] Es una alusión al fútbol en la cancha de tierra y una glosa a un título del novelista norteamericano John Fante”, compartió el autor para VANGUARDIA.

Los cinco primeros lugares del concurso se entregaron a dos fotógrafos de México —el primer lugar para Mario Domínguez y el tercero para Abner Fabián, tomada en Monterrey—, así como de España, India y China. La obra de Pérez Cervantes se encuentra entre las seleccionadas del continente americano, junto a decenas de otras más que representan las diferentes facetas de este deporte y su lugar en la cultura de cada uno de los países que enarbolan. “En días recientes me enteré que había resultado ser una de las 30 imágenes seleccionadas entre más de 5000 fotos provenientes de todo el mundo y al ser finalista pues sí va a ser expuesta en la Ciudad de México. Y una de las cuestiones que más me emocionó fue que una de las de los jurados fue justamente Annie leibovitz, además de Pablo Ortiz monasterio y el cineasta Carlos Cuarón”, añadió. Esta imagen, junto con las demás seleccionadas, así como el trabajo de Leibovitz, estarán expuestas al público hasta el próximo 30 de agosto.

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