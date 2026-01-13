Galerías y centros culturales de Saltillo registraron más de 240 mil visitantes en 2025

Específicamente, a nivel municipal el Centro Cultural Casa Purcell recibió a 9 mil 150 personas, el Centro Cultural Teatro García Carrillo a 6 mil 20 y el Museo Rubén Herrera a 4 mil 125 visitantes, destacando que en la oferta de estos espacios es, en su mayoría, de exposiciones artísticas temporales, mientras que el primero también recibe conciertos y presentaciones de libro y el segundo obras de teatro. Además, de manera indirecta, el Rubén Herrera también reportó un aproximado de 25 mil personas alcanzadas con las exposiciones que se realizan en sus ventanales.

En un año en el que los problemas de movilidad se acrecentaron y la vez se realizaron acciones para atenderlos —como el inicio de las rutas troncales y el programa “Aquí Vamos Gratis” del Ayuntamiento de Saltillo—, el público acudió a disfrutar de la oferta artística y cultural en museos, galerías y centros culturales institucionales.

Entre las exposiciones temporales y permanentes y los eventos mensuales que algunos de estos recintos llevan a cabo, en 2025 los espacios culturales administrados por la Secretaría de Cultura Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo registraron más de 240 mil visitantes en la capital del estado.

En el caso de la Red Estatal de Museos, destacaron en Saltillo el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, que recibió más de 47 mil visitantes, seguido por el Museo del Palacio con 27 mil y el Museo de la Revolución Mexicana con 25 mil. Cerca de ahí está el Museo del Normalismo con 23 mil, el Museo de los Presidentes Coahuilenses con 18 mil, el Museo de la Cultura Taurina con 11 mil, el Museo Salas Carranza con 10 mil y el Museo de Artes Gráficas con 7 mil 330 visitantes. En estos casos con excepción del Museo del Palacio, de Artes Gráficas y de la Revolución, que cuentan con exposiciones temporales, la principal oferta es su recorrido histórico y educativo.

Fuera de la capital el recinto que más público recibió el año pasado fue el Museo de las Momias de San Antonio de las Alazanas, que registró 62 mil 139 asistentes, mientras que el Museo Venustiano Carranza en Cuatro Ciénegas tuvo 27 mil 694 visitantes, el Museo de la Revolución Mexicana en Torreón 37 mil 413, el Museo Madero en San Pedro 19 mil, el Museo Cultural de Nadadores 3 mil 671 y el Museo Francisco Villa en Sabinas 4 mil 598.

Por sí solos estos datos apuntan a que un cuarto de los habitantes totales de Saltillo —que ya superaron el millón, de acuerdo con cifras del INEGI— ha podido disfrutar de la oferta cultural que ofrecen estos espacios, pero a falta de estadísticas referentes a la procedencia del público —cuántos son recurrentes o foráneos, por ejemplo— y evaluaciones sobre la oferta misma —¿cuál es la calidad de las propuestas de los recintos?, estos números se quedan como indicadores y guías de un trabajo de gestión complejo que aún no atiende en su totalidad a la población.