Gana escritora coahuilense Carmen Ávila el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la obra ‘El esplendor del naufragio’ fue la ganadora de este galardón
Este lunes el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la ganadora de la edición 2026 del Premio Óscar Oliva es la escritora coahuilense Carmen Ávila, con su libro “El esplendor del naufragio” bajo el seudónimo de “Stranae Presnci”.
“Celebramos su talento y la fuerza de una obra que enriquece las letras y mantiene viva la creación poética”, publicó el organismo convocante por medio de redes sociales sobre la obra premiada.
La ceremonia de premiación será el próximo 9 de octubre en la sede del ayuntamiento de la capital chiapaneca.
Carmen Ávila también se encuentra como finalista en los Latino Book Awards por su libro “Osos en el cielo” en la categoría de Libros sobre Migración. Además ganó en 2024 el XIX Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano.
Ávila también fue ganadora del Concurso Nacional Poesía Enriqueta Ochoa 2018, el Premio Nacional Dolores Castro de Poesía, Narrativa y Ensayo Escrita por Mujeres, los Juegos Flores “Ramón López Velarde” y el Premio Nacional de Poesía Tijuana.
Radica actualmente en Francia y en noviembre de 2025 estuvo en Saltillo presentando su libro “El Vuelo de las Grullas” ganador del Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2024, así como una traducción que hizo de las obras “Una temporada en el infierno” e “Iluminaciones” del poeta francés Arthur Rimbaud,