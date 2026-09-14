Gana escritora coahuilense Carmen Ávila el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026

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    Gana escritora coahuilense Carmen Ávila el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la obra ‘El esplendor del naufragio’ fue la ganadora de este galardón

Este lunes el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la ganadora de la edición 2026 del Premio Óscar Oliva es la escritora coahuilense Carmen Ávila, con su libro “El esplendor del naufragio” bajo el seudónimo de “Stranae Presnci”.

“Celebramos su talento y la fuerza de una obra que enriquece las letras y mantiene viva la creación poética”, publicó el organismo convocante por medio de redes sociales sobre la obra premiada.

La ceremonia de premiación será el próximo 9 de octubre en la sede del ayuntamiento de la capital chiapaneca.

Carmen Ávila también se encuentra como finalista en los Latino Book Awards por su libro “Osos en el cielo” en la categoría de Libros sobre Migración. Además ganó en 2024 el XIX Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano.

Ávila también fue ganadora del Concurso Nacional Poesía Enriqueta Ochoa 2018, el Premio Nacional Dolores Castro de Poesía, Narrativa y Ensayo Escrita por Mujeres, los Juegos Flores “Ramón López Velarde” y el Premio Nacional de Poesía Tijuana.

Radica actualmente en Francia y en noviembre de 2025 estuvo en Saltillo presentando su libro “El Vuelo de las Grullas” ganador del Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2024, así como una traducción que hizo de las obras “Una temporada en el infierno” e “Iluminaciones” del poeta francés Arthur Rimbaud,

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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