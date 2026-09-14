Gana escritora coahuilense Carmen Ávila el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026

Este lunes el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la ganadora de la edición 2026 del Premio Óscar Oliva es la escritora coahuilense Carmen Ávila, con su libro “El esplendor del naufragio” bajo el seudónimo de “Stranae Presnci”.

“Celebramos su talento y la fuerza de una obra que enriquece las letras y mantiene viva la creación poética”, publicó el organismo convocante por medio de redes sociales sobre la obra premiada.

La ceremonia de premiación será el próximo 9 de octubre en la sede del ayuntamiento de la capital chiapaneca.