$!Geroca sigue aquí: El arte del monero refrenda su vida con exposición póstuma en Saltillo

El noreste a la Geroca todavía no se extingue. Sus payasos con smartphone y sus ratones bicicleteros; sus animales monumentales y sus peleas de cantina, el smog, los carros, los parques y la Catedral, creados con esa pincelada llena de personalidad y color, están más vivos que nunca. Durante 17 años el artista y monero Gerardo Rodríguez Canales “Geroca” presentó el trabajo de un año en la exposición decembrina de la Taberna el Cerdo de Babel, que de alguna manera se convirtió en su galería oficial. Tras su fallecimiento, el 12 de enero de 2025, parecía que la tradicional exhibición había también llegado a su fin. Pero su familia y los socios del Cerdo tenían clara una cosa: Geroca volvería (cuando menos) una vez más.

Así es como este martes se inauguró en la taberna la muestra “Geroca sigue aquí”, con la presencia de sus familiares, incluidas sus hermanas Manés y Sofía Rodríguez, la cual reúne casi tres décadas de obra pictórica seleccionadas de entre la colección privada del creador. “Hubo una intención de la familia por volver a tener una exposición, no sé si sea la última, vamos a depender de lo que ellas decidan, porque obra hay bastante. Me dijeron que por acuerdo de los hermanos querían que se respetara la exposición anual de Geroca este año”, explicó para VANGUARDIA Sergio Castillo, socio del Cerdo de Babel.

Los siguientes meses tras la muerte del pintor se dedicaron a ordenar y clasificar el acervo que se encontraba en la casa-estudio. El proceso se tuvo que acelerar ante la solicitud de los dueños del inmueble de entregar el departamento, pero con apoyo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Artes Plásticas de la UA de C, se logró hacer el trabajo de rescate y catalogación del archivo, del cual se seleccionaron 59 obras de diversos tamaños y pertenecientes a distintas series que ahora integran esta exposición póstuma. Geroca fue tan prolífico que este proyecto solo abarcó a la obra pictórica. Castillo recuerda que “también tuvo una etapa de grabador; hay litografía, serigrafías, muchos dibujos a tintas, entonces todo eso sigue guardado en cajas y no se sabe exactamente cuánto ni qué es, pero es mucho. Lo que se alcanzó a revisar es lo plástico”.

La muestra incluye piezas de inicios de los 2000 al 2024, sus últimas obras —algunas de las cuales se exhibieron previamente en el Cerdo—; así como un par de piezas más antiguas adquiridas en su momento por otros artistas que datan de los 90 y que también están a la venta. Esta es una nueva oportunidad para disfrutar de la mirada aguda de un artista al que nunca le tembló la mano para cuestionar el carrocentrismo, el maltrato animal y la hipocresía humana, pero que también pinto con humor las contradicciones de la vida humana y de su propio lugar en ella.

“Se está preparando un documental, lo está haciendo Pepe Elizalde y la idea es que proyectarlo, a lo mejor en enero. Estamos en pláticas con el Centro Cultural Vito Alessio Robles para hacer otra respectiva y ahí sí incluir algo de grabado y todas expos nos van a ayudar a tener mejor ubicada la obra y prepararla para tener otra expo en Monterrey, en CDMX, estamos preparando las cosas para difundir el trabajo de Geroca fuera del noreste”, adelantó Castillo. “Geroca sigue aquí” estará en exhibición hasta finales de enero de 2026.

TEMAS Arte Exposiciones Localizaciones Saltillo