Hacer arte con la historia: Invitan a taller de archivo y arte contemporáneo en La Besana

El arte puede tomar elementos de innumerables fuentes, aunque estamos acostumbrados a que la ficción sea punto de partida. Pero lo documental, lo histórico, el archivo, también pueden ofrecer grandes experiencias y entablar diálogos significativos con el presente, que dejen una huella igual de profunda. Con el taller “Escena, arte contemporáneo y archivo” la compañía regiomontana Gorguz Teatro busca compartir diez años de experiencia trabajando con esta materia prima con los artistas de Saltillo, no solo escénicos, sino también plásticos o de cualquier disciplina, para difundir el potencial creativo que tienen la memoria y la historia.

“A partir de su archivo personal, lo que sea que quieran trabajar como archivo, van a poder desarrollar una experiencia escénica o performativa. Vamos a ver algo de teoría, sobre cuestiones que ya estamos viendo en las artes visuales, la plástica, el arte contemporáneo y ese tipo de cruces nos gusta hacerlos en nuestro trabajo y es una buena oportunidad para poner al servicio de los participantes estos conceptos”, explicó para VANGUARDIA Alberto Ontiveros, director de Gorguz y quien impartirá el taller. Ontiveros compartió que el uso del archivo para la creación escénica propia y de Gorguz los ha acompañado desde 2016, pero hace como cinco años que comenzaron a trabajarlo y teorizarlo de manera más profunda, dando como resultado producciones destacadas a nivel regional y nacional, tal es el caso de “Autobiografía del algodón”, basada en la novela homónima de Cristina Rivera Garza —quien también emplea el archivo en su obra—, que se presentará en Saltillo este fin de semana, o “404 not found”, que también llegará a la ciudad.