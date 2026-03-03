Hacer arte con la historia: Invitan a taller de archivo y arte contemporáneo en La Besana

Mauro Marines
por Mauro Marines

El director escénico regiomontano Alberto Ontiveros impartirá esta semana un taller abierto a creadores de todas las disciplinas que busquen profundizar en el archivo como un elemento para la creación artística

Artes
/ 3 marzo 2026
El arte puede tomar elementos de innumerables fuentes, aunque estamos acostumbrados a que la ficción sea punto de partida. Pero lo documental, lo histórico, el archivo, también pueden ofrecer grandes experiencias y entablar diálogos significativos con el presente, que dejen una huella igual de profunda.

Con el taller “Escena, arte contemporáneo y archivo” la compañía regiomontana Gorguz Teatro busca compartir diez años de experiencia trabajando con esta materia prima con los artistas de Saltillo, no solo escénicos, sino también plásticos o de cualquier disciplina, para difundir el potencial creativo que tienen la memoria y la historia.

“A partir de su archivo personal, lo que sea que quieran trabajar como archivo, van a poder desarrollar una experiencia escénica o performativa. Vamos a ver algo de teoría, sobre cuestiones que ya estamos viendo en las artes visuales, la plástica, el arte contemporáneo y ese tipo de cruces nos gusta hacerlos en nuestro trabajo y es una buena oportunidad para poner al servicio de los participantes estos conceptos”, explicó para VANGUARDIA Alberto Ontiveros, director de Gorguz y quien impartirá el taller.

Ontiveros compartió que el uso del archivo para la creación escénica propia y de Gorguz los ha acompañado desde 2016, pero hace como cinco años que comenzaron a trabajarlo y teorizarlo de manera más profunda, dando como resultado producciones destacadas a nivel regional y nacional, tal es el caso de “Autobiografía del algodón”, basada en la novela homónima de Cristina Rivera Garza —quien también emplea el archivo en su obra—, que se presentará en Saltillo este fin de semana, o “404 not found”, que también llegará a la ciudad.

El director también comentó que trabajar con archivo les ha permitido un “sentido de verdad”, porque “partes de documentos, de información. Lo hemos hecho a partir de historias y reportajes de periódicos y a partir de eso vas y deconstruyes y luego construyes toda una infraestructura escénica capaz de contener esa pequeña nota en el periódico”.

“Hacer teatro documental me parece importante sobre todo en tiempos como los que nos están haciendo padecer en este momento. Es una forma de entablar un diálogo con el presente, con tus contemporáneos, es un punto de vista sobre lo que está ocurriendo”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Extienden tres días cierre de convocatoria para el Maratón de Teatro Saltillense

El taller, que se lleva a cabo en el marco de la Residencia Aridoestética —realizada con apoyo del programa México en Escena de la Secretaría de Cultura— en el Centro Cultural La Besana, consta de cuatro sesiones los días 5 y 6 de marzo de 19:00 a 21:00 horas, y los días 7 y 8 de 10:00 a 12:00 horas. No tiene costo y las inscripciones se pueden realizar por medio de las redes sociales de la compañía en @cia.gorguzteatro o el recinto @casalabesana.

TEMAS
Teatro
Talleres
Localizaciones
Saltillo
Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

