Extienden tres días cierre de convocatoria para el Maratón de Teatro Saltillense

Artes
3 marzo 2026
    Extienden tres días cierre de convocatoria para el Maratón de Teatro Saltillense

Originalmente la convocatoria cerraría el 1 de marzo, pero los organizadores ampliaron el tiempo de recepción de proyectos para este miércoles 4

La Secretaría de Cultura de Coahuila y el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. anunciaron este martes 3 una ampliación del cierre de la convocatoria para el Maratón de Teatro Saltillense, que ahora cerrará el miércoles 4.

Este evento forma parte de las actividades con la que se celebrará el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, invitando a compañías locales a inscribir un montaje escénico de menos de 40 minutos para presentarse en una sola jornada de teatro para el público de la ciudad.

La convocatoria se lanzó el lunes 23 de febrero, junto con el resto de la cartelera del aniversario, y tenía por fecha original de cierre el pasado domingo 1 de marzo, aunque fue hasta este martes que se dio a conocer el nuevo plazo.

Las bases solicitan que las propuestas no superen los 45 minutos de duración ni los 30 minutos de montaje o desmontaje, esto para permitir una experiencia fluida y no extender de más la jornada. Además, se ofrecen 10 mil pesos en honorarios por montaje. Sin embargo, el gremio teatral de Saltillo ha considerado que estos requisitos son poco dignos e ignorantes de la realidad de los artistas locales.

Por lo regular un montaje en Saltillo supera los 50 minutos de duración y, si hay compañías con obras de menor duración en su repertorio, requerirían de más de un mes para organizar su reposición. Durante los últimos seis meses VANGUARDIA no ha cubierto obras recientes que se adhieran a estas bases.

Además de esta ampliación, también se cambió la portada de la convocatoria, utilizando fotografías reales en vez de reinterpretaciones hechas con IA, criticadas por borrar la identidad de los artistas saltillenses a los que busca celebrar.

